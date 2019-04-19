‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi
Eski bir Yunan trajedisi ‘Medea’, Mut Tiyatrosu tarafından düzenlenen ‘2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’ kapsamında Hamburg’da sahnelendi. Kemal Kocatürk’ün yönettiği, Zelal Gündüz’ün Türkçe ve Zazaca oynadığı oyun, fonda Almanca üst yazıyla sunuldu.
ANTİK çağda Euripides’ten Seneca’ya kadar birçok yazar tarafından farklı yorumlarla işlenen trajedide, TRT 6 dizilerinden ve çeşitli sinema filmlerinden tanınan Zelal Gündüz üstün performansıyla göz doldurdu. Tek perdelik oyun sonunda Zelal Gündüz ve yönetmen Kemal Kocatürk dakikalarca alkışlandı. ‘İstasyon Tiyatro İletişim’in kurucusu ve yöneticisi Olgay Sadak, oyunun ardından Zelal Gündüz’e bir teşekkür plaketi sundu.
Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yazılan oyunun konusu şöyle; Altın postu ele geçirmek için bir Argo gemisiyle yola çıkan Yason, Kolhis kentine gelir ve Medea’yı kendine âşık eder. Onun büyü yeteneği sayesinde altın postu ele geçirir. Yason’a aşkından dolayı halkına ihanet eden Medea, Yason ile evlenir ama ülkesinden kaçar. Çiftin iki çocuğu olur. İlerleyen zamanlarda Yason da karısına ihanet eder. Medea, ne kendisine ne de çocuklarına değer vermeyen ve bir kralın kızıyla evlenme hazırlığı yapan Yason’dan intikamını acı bir şekilde alır.
Yönetmen Kemal Kocatürk
Zelal Gündüz, Olgay Sadak
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