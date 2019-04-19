‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi
GeriAvrupa ‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
HAMBURG
19.04.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi

Eski bir Yunan trajedisi ‘Medea’, Mut Tiyatrosu tarafından düzenlenen ‘2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’ kapsamında Hamburg’da sahnelendi. Kemal Kocatürk’ün yönettiği, Zelal Gündüz’ün Türkçe ve Zazaca oynadığı oyun, fonda Almanca üst yazıyla sunuldu.

ANTİK çağda Euripides’ten Seneca’ya kadar birçok yazar tarafından farklı yorumlarla işlenen trajedide, TRT 6 dizilerinden ve çeşitli sinema filmlerinden tanınan Zelal Gündüz üstün performansıyla göz doldurdu. Tek perdelik oyun sonunda Zelal Gündüz ve yönetmen Kemal Kocatürk dakikalarca alkışlandı. ‘İstasyon Tiyatro İletişim’in kurucusu ve yöneticisi Olgay Sadak, oyunun ardından Zelal Gündüz’e bir teşekkür plaketi sundu.
Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yazılan oyunun konusu şöyle; Altın postu ele geçirmek için bir Argo gemisiyle yola çıkan Yason, Kolhis kentine gelir ve Medea’yı kendine âşık eder. Onun büyü yeteneği sayesinde altın postu ele geçirir. Yason’a aşkından dolayı halkına ihanet eden Medea, Yason ile evlenir ama ülkesinden kaçar. Çiftin iki çocuğu olur. İlerleyen zamanlarda Yason da karısına ihanet eder. Medea, ne kendisine ne de çocuklarına değer vermeyen ve bir kralın kızıyla evlenme hazırlığı yapan Yason’dan intikamını acı bir şekilde alır.

‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi

Yönetmen Kemal Kocatürk

‘Medea’, Hamburg’da üç dilde sahnelendi

Zelal Gündüz, Olgay Sadak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı

Anneye son görev

Steinmeier, Merkel ve Maas, kazada ölen 29 Alman için taziye mesajı yayınladı

Mürettebat kokainden atıldı, nükleer denizaltı göreve başlayamadı