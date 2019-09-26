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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraf: dpa
26.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Meclise en az gelenler AfD milletvekilleri

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Meclise en az gelenler AfD milletvekilleri

Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oturumlara en az ilgi gösterenlerin AfD’li melletvekilleri olduğu ortaya çıktı. AfD Grup Eşbaşkanı Alice Weidel, istatistiğin doğru olmadığını iddia ederken AfD milletvekili Hansjörg Müller oturumları çok da önemsemedikleri mesajını verdi.

ALMANYA Federal Meclisi’nde grubu bulunan partiler arasında en az oturumlara aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Parti milletvekilleri katılıyor. Mecliste isim okunarak yapılan oturumlara aşırı sağcı milletvekilleri fazla ilgi göstermiyor. AfD Meclis Grup mensubu milletvekilleri, son bir yıl içinde ortalama 13.57 oturuma katılmadı.
Mecliste milletvekillerin ortalama katılmadığı oturum sayısı 10.73. FDP milletvekillerinin ortalama katılmadığı oturum sayısı ise yaklaşık 13. Üçüncü sırada 12.74 ile Sol Parti mensubu vekiller geliyor. SPD’li milletvekilleri ortalama 10.31 oturuma katılmazken bu rakam Yeşiller’de 9.16. İsim okunarak gerçekleştirilen meclis oturumlarına en çok katılan milletvekilleri ise CDU/CSU üyeleri oldu. CDU/CSU üyesi milletvekilleri ortalama 8.64 oturumda yer almadı.
Alman Birinci Kanalı ARD’nin haberine göre isim okunarak bir yıl içinde gerçekleşen oturum sayısı 66.

Meclise en az gelenler AfD milletvekilleri

ALICE WEIDEL: BU İSTATİSTİK DOĞRU DEĞİL
AfD Grup Eşbaşkanı Alice Weidel, istatistiğin doğru olmadığını iddia ederken “Bu istatistiği kim tutmuş ben bilmiyorum” dedi. AfD milletvekili Hansjörg Müller ise “Grup üyeleri en sonunda meclisin gerçek çalışmasının oturumlar olmadığını öğrendi” diyerek oturumları önemsemediklerinin mesajını verdi. Federal Meclis’te isim okunarak yapılan oturumlar tüm oturumların sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bu tarz oturumlarda kimin hazır bulunup bulunmadığı listeler halinde yayınlanıyor. Daha önce de yapılan haberlerde milletvekillerinin en çok cuma günkü oturumlarda bulunmadığı yazılmıştı.

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