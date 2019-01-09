Meclise 'Bay Markus' olarak girdi... Şimdi 'Bayan Tessa'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: FACEBOOK
09.01.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Meclise 'Bay Markus' olarak girdi... Şimdi 'Bayan Tessa'

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Meclise 'Bay Markus' olarak girdi... Şimdi 'Bayan Tessa'

Bavyera Eyalet Meclisine Yeşiller listesinden seçilen milletvekili Markus Ganserer, kendini kimi zaman kadın, kimi zaman erkek olarak hissettiğini söyleyerek resmen kadın oldu. Meclise erkek milletvekili olarak seçilen Markus Ganserer, bundan sonra kadın milletvekili olarak siyasi çalışmalarını sürdürecek.

MARKUS olan adını da Tessa olarak değiştiren 41 yaşındaki politikacı bundan böyle mecliste kendisine ‘Bay’ yerine ‘Bayan’ diye hitap edilmesini istiyor. Yeşiller milletvekili “Aslında yazdan beri kendimi transeksüel olarak hissediyordum. Kimi zaman kadın olarak, kimi zaman da erkek. Ancak şimdi ben kadınım. Erkek olarak yaşamımı sürdürmek istemiyorum” dedi.

Meclise Bay Markus olarak girdi... Şimdi Bayan Tessa

TESSA OLARAK İLK KEZ KATILACAK
Ganserer’in en büyük endişesi ise mecliste zaman zaman kendisini yeni ismi Tessa değil de eski ön adı olan Markus olarak çağırmaları. Diğer bir endişesi ise bayan yerine bay diye kendisine hitap etmeleri. Ganserer yeni ismi Tessa ile ilk kez Bavyera Eyaletinde Meclisinin 22 Ocak’taki oturumuna katılacak.

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