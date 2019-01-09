Meclise 'Bay Markus' olarak girdi... Şimdi 'Bayan Tessa'
Bavyera Eyalet Meclisine Yeşiller listesinden seçilen milletvekili Markus Ganserer, kendini kimi zaman kadın, kimi zaman erkek olarak hissettiğini söyleyerek resmen kadın oldu. Meclise erkek milletvekili olarak seçilen Markus Ganserer, bundan sonra kadın milletvekili olarak siyasi çalışmalarını sürdürecek.
MARKUS olan adını da Tessa olarak değiştiren 41 yaşındaki politikacı bundan böyle mecliste kendisine ‘Bay’ yerine ‘Bayan’ diye hitap edilmesini istiyor. Yeşiller milletvekili “Aslında yazdan beri kendimi transeksüel olarak hissediyordum. Kimi zaman kadın olarak, kimi zaman da erkek. Ancak şimdi ben kadınım. Erkek olarak yaşamımı sürdürmek istemiyorum” dedi.
TESSA OLARAK İLK KEZ KATILACAK
Ganserer’in en büyük endişesi ise mecliste zaman zaman kendisini yeni ismi Tessa değil de eski ön adı olan Markus olarak çağırmaları. Diğer bir endişesi ise bayan yerine bay diye kendisine hitap etmeleri. Ganserer yeni ismi Tessa ile ilk kez Bavyera Eyaletinde Meclisinin 22 Ocak’taki oturumuna katılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle