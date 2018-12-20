Meclis parasıyla Güney Afrika’da silah talimi
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD milletvekili Petry Bystron’un, Federal Meclis ödeneğiyle gittiği Güney Afrika’da aşırı sağcı bir grubun üyeleriyle buluşup silah talimi yaptığı ortaya çıktı.
AYNI zamanda Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi olan Bystron’un da kabul ettiği olay büyük tepki çekti. SPD Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann, Twitter’dan yattığı paylaşımda, Anayasa Koruma Teşkilatı’nın devreye girmesi gerektiğini yazdı. Oppermann, “Bu onun son yurt dışı gezisi olmalı” dedi. Yeşiller Federal Meclis Genel Sekreteri Britta Hasselmann ise “Çirkin bir durum” olarak değerlendirdi.
AfD Federal Meclis Grup Basın Sözcüsü yapılacak ilk grup toplantısında konunun ele alınacağını açıklarken, Bystron, birlikte silah kullandığı grubu ırkçı olarak değerlendirmediğini söyledi. Bystron, “Kendisini koruyan beyazlar olarak görüyorum. Herhangi bir kötü durumda kendilerini koruyorlar.”
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