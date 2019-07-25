Meclis hesap sordu, bir araba dosyayla gitti
Almanya Federal Ulaştırma Komisyonu, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı için harcanan parayı öğrenmek için Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’i davet etmişti. Scheuer, komisyona 21 dosyayla giderek, “Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” dedi.
BAŞKANLIĞINI Cem Özdemir’in yaptığı komisyona iki saat boyunca bilgi veren Bakan Scheuer, aynı zamanda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Scheuer, bakanlığın internet sayfasından da iki şirketten danışmanlık hizmeti alındığını duyururken, muhalefet ise ikiden fazla şirketten danışmanlık hizmeti alındığını ve bunlar için 50 milyon Euro harcandığını ileri sürmüştü. Bakan Scheuer ayrıca yasanın Avrupa Adalet Divanı’ndan döneceğini bildiği halde iki şirketle anlaşma yapıp gereksiz yere bakanlık parasını harcamakla da suçlanıyor.
Scheuer ise iddialara karşı kendisini savunurken, realist davrandıklarını ve kendisine yönelik suçlamaların doğru olmadığını anlattı. Ancak bakanın verdiği bilgiler komisyon üyelerini tatmin etmedi. Komisyonun muhalefet partili üyesi milletvekilleri eylül ayında meclis açıldığında araştırma komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanıyor.
ADALET DİVANI’NDAN DÖNDÜ
Federal Ulaştırma Bakanlığı, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınması için dört yılı aşkın süre yasa tasarısı üzerinde çalıştı. Danışma şirketlerinden danışmanlık hizmeti alan bakanlık, yasa tasarısını tamamladı. Meclisten de geçen tasarı, geçtiğimiz aylarda Avrupa Adalet Divanı’na takıldı. Adalet Divanı, yerli plakalı araçların muaf tutulup yabancı plakalı araçlardan otoban ücretinin alınmasını, birlik üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağını gerekçe göstererek yasanın uygulanamayacağına hükmetti. Böylece CSU’nun prestij projesi olarak kabul edilen yasa uygulanamadan yürürlükten kaldırıldı.
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