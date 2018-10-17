McKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı! Türkiye’de üretin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMcKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı! Türkiye’de üretin
GeriAvrupa McKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı! Türkiye’de üretin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AP
17.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

McKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı! Türkiye’de üretin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
McKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı! Türkiye’de üretin

Türkiye’de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelen ABD’li McKinsey şirketinin Almanya bölümü, Almanya’daki moda endüstrisine Türkiye’de üretimin avantajlarını anlatan bir araştırma raporu yayınladı.

ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’in Almanya bölümü ile Ren-Vestfalya Teknik Yüksek Okulu ve Aachen Dijital Yararlılık Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Almanya’ya ithal edilen tekstilin Türkiye’de üretilmesinin Asya ve Çin’e göre daha ucuza mal olduğunu ortaya koydu.
Sonuçları Salı günü Düsseldorf’ta yayınlanan bir basın bildirisi ile duyurulan araştırmada, Almanya’daki tekstil ürünlerinin önemli bir bölümünün Çin, Bangladeş ve Güneydoğu Asya gibi ülkelerde ucuza üretildiği ancak nakliyat ve gümrük bedeli göz önünde bulundurulduğunda örneğin Türkiye’de üretilen bir kot pantolonun maliyetinin yüzde 3 daha düşük olduğu vurgulandı.

McKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı Türkiye’de üretin

ASYADAN GELMESİ 30 GÜN, TÜRKİYE’DEN 3 GÜN
McKinsey’de tekstil sektörüne danışmanlık yapan Karl-Hendrik Magnus, Güneydoğu Asya’dan gemi ile gönderilen bir ürünün Avrupa’ya ulaşmasının yaklaşık 30 gün sürdüğünü, Türkiye’den gönderilen ürünlerin Almanya’ya gelmesinin üç ile altı gün sürdüğüne dikkati çekti.
McKinsey Moda Endüstrisi Danışmanlığı biriminin yöneticisi Achim Berg de günümüzde hızın önemine işaret ederek, bunun rekabet gücünün devamı için şart olduğunu söyledi.
Türkiye’de ekonomik danışmanlık hizmeti vermesi tartışmalarıyla gündeme gelen ABD merkezli McKinsey danışmanlık şirketi 65’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. McKinsey’in danışmanlık verdiği alanlar arasında moda da bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın en zengin ikinci kişisi Bellevue Sarayı’nda

‘Arif T’ ilacı işe yaradı: İkinci kez Bavyera Meclisinde

İngiltere’nin En İyi Moda Tasarımcısı Zeynep

Oppermann: ‘Kavgacı ve o koltuğa hiç uygun biri değil’