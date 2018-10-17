McKinsey’den Avrupalılara: Çin’den daha ucuz, daha hızlı! Türkiye’de üretin
Türkiye’de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelen ABD’li McKinsey şirketinin Almanya bölümü, Almanya’daki moda endüstrisine Türkiye’de üretimin avantajlarını anlatan bir araştırma raporu yayınladı.
ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’in Almanya bölümü ile Ren-Vestfalya Teknik Yüksek Okulu ve Aachen Dijital Yararlılık Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Almanya’ya ithal edilen tekstilin Türkiye’de üretilmesinin Asya ve Çin’e göre daha ucuza mal olduğunu ortaya koydu.
Sonuçları Salı günü Düsseldorf’ta yayınlanan bir basın bildirisi ile duyurulan araştırmada, Almanya’daki tekstil ürünlerinin önemli bir bölümünün Çin, Bangladeş ve Güneydoğu Asya gibi ülkelerde ucuza üretildiği ancak nakliyat ve gümrük bedeli göz önünde bulundurulduğunda örneğin Türkiye’de üretilen bir kot pantolonun maliyetinin yüzde 3 daha düşük olduğu vurgulandı.
ASYADAN GELMESİ 30 GÜN, TÜRKİYE’DEN 3 GÜN
McKinsey’de tekstil sektörüne danışmanlık yapan Karl-Hendrik Magnus, Güneydoğu Asya’dan gemi ile gönderilen bir ürünün Avrupa’ya ulaşmasının yaklaşık 30 gün sürdüğünü, Türkiye’den gönderilen ürünlerin Almanya’ya gelmesinin üç ile altı gün sürdüğüne dikkati çekti.
McKinsey Moda Endüstrisi Danışmanlığı biriminin yöneticisi Achim Berg de günümüzde hızın önemine işaret ederek, bunun rekabet gücünün devamı için şart olduğunu söyledi.
Türkiye’de ekonomik danışmanlık hizmeti vermesi tartışmalarıyla gündeme gelen ABD merkezli McKinsey danışmanlık şirketi 65’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. McKinsey’in danışmanlık verdiği alanlar arasında moda da bulunuyor.
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