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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
25.04.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Mazyek: Irkçılık ve nefret İslam’da günahtır

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Mazyek: Irkçılık ve nefret İslam’da günahtır

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, antisemitizm, ırkçılık ve nefretin İslam’da günah olduğunu ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

MÜSLÜMANLARA ait derneklerin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, antisemitizm, ırkçılık ve nefret söyleminin İslam’ın temel değerlerine uymadığını söyledi.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklamada bulunan Mazyek, “Antisemitizm, ırkçılık ve nefret İslam’da büyük günahlardır ve o sebepten biz de hiçbir zaman bunlara müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.
Mazyek’in bu açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hafta sonu göçmenler ve antisemitizm üzerine sarf ettiği sözlere cevaben geldi. Başbakan Merkel, İsrailli Channel 10 News televizyonuna verdiği mülakatta “Mülteciler ve diğer Arap kökenli insanlar ülkeye farklı türde bir antisemitizm getiriyorlar” demişti.

‘ANTİSEMİTİZMİ CİDDİYE ALIYORUZ’
Mazyek, Merkel’in antisemitizmin mülteciler tarafından Almanya’ya getirildiğini ifade etmediğini ve sözlerinin “ince ayarlanmış” olduğunu söyledi. Bazı mülteciler arasında antisemitizmin var olduğunu bildiklerini ve bunu çok ciddiye aldıklarını ifade eden Mazyek, bu durumu azaltmak için Yahudiler ile mültecilerin buluşması ve eski toplama kamplarındaki anıtsal alanlara eğitici ziyaretler gibi farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Merkel’in açıklamaları son haftalarda Müslümanlar tarafından antisemitizm motifiyle işlenmiş saldırıların artması sonrasında gelmişti. Geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de kipa ile dolaşan bir kişi saldırıya uğramıştı. Yahudi olmadığı ve İsrailli Arap bir aileden geldiği belirten mağdur, saldırı anını videoya çektiği için olay ülke çapında duyulmuş ve çok tepki çekmişti. Saldırının faillerinden olan 19 yaşındaki Suriyeli ise olayın tepki çekmesinden sonra polise gidip teslim olmuştu.

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