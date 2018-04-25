Mazyek: Irkçılık ve nefret İslam’da günahtır
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, antisemitizm, ırkçılık ve nefretin İslam’da günah olduğunu ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
MÜSLÜMANLARA ait derneklerin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, antisemitizm, ırkçılık ve nefret söyleminin İslam’ın temel değerlerine uymadığını söyledi.
Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklamada bulunan Mazyek, “Antisemitizm, ırkçılık ve nefret İslam’da büyük günahlardır ve o sebepten biz de hiçbir zaman bunlara müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.
Mazyek’in bu açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hafta sonu göçmenler ve antisemitizm üzerine sarf ettiği sözlere cevaben geldi. Başbakan Merkel, İsrailli Channel 10 News televizyonuna verdiği mülakatta “Mülteciler ve diğer Arap kökenli insanlar ülkeye farklı türde bir antisemitizm getiriyorlar” demişti.
‘ANTİSEMİTİZMİ CİDDİYE ALIYORUZ’
Mazyek, Merkel’in antisemitizmin mülteciler tarafından Almanya’ya getirildiğini ifade etmediğini ve sözlerinin “ince ayarlanmış” olduğunu söyledi. Bazı mülteciler arasında antisemitizmin var olduğunu bildiklerini ve bunu çok ciddiye aldıklarını ifade eden Mazyek, bu durumu azaltmak için Yahudiler ile mültecilerin buluşması ve eski toplama kamplarındaki anıtsal alanlara eğitici ziyaretler gibi farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Merkel’in açıklamaları son haftalarda Müslümanlar tarafından antisemitizm motifiyle işlenmiş saldırıların artması sonrasında gelmişti. Geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de kipa ile dolaşan bir kişi saldırıya uğramıştı. Yahudi olmadığı ve İsrailli Arap bir aileden geldiği belirten mağdur, saldırı anını videoya çektiği için olay ülke çapında duyulmuş ve çok tepki çekmişti. Saldırının faillerinden olan 19 yaşındaki Suriyeli ise olayın tepki çekmesinden sonra polise gidip teslim olmuştu.
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