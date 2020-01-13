Mazyek: Değerimizi kaybettik

KATOLİK bir aileden dünyaya gelen Hofmann, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD’de Harvard Üniversitesi’nde devam etti. 1961’de girdiği Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda 33 yıl hizmet verdi. Almanya’nın NATO Büyükelçisi olarak da görev yapan Hofmann, 1980’de Müslüman oldu. Almanya’da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Murad Wilfried Hofmann, Müslüman kimliğiyle kitapları ve mücadelesiyle pek çok katkı sağladı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Hofmann için taziye mesajı yayımladı. Mazyek, mesajında, “Allah sevgili kardeşimize merhamet etsin. Murad Wilfried Hofmann parlak bir düşünür, bilim insanı ve bir rol modeldir. Birçok insan için ilham kaynağı olan değerimizi kaybettik” dedi. ZMD resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, “Almanya’daki Müslümanlar ve dünyanın birçok ülkesindeki insanlar için olağanüstü çalışmalar yapan Hofmann büyük bir boşluk bıraktı. Sürekli bilgilerine başvurulan bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.