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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
27.06.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Mazbatasını alır almaz bunu dedi: NSU dosyası kapanmadı

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Mazbatasını alır almaz bunu dedi: NSU dosyası kapanmadı

Almanya’da perşembe günü mazbatasını alarak göreve başlayan yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht, parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör çetesi dosyasının kapanmadığını söyledi. Adalet Bakanı, gizli dosyaların açılmasını istedi.

YENİ Adalet Bakanı Christine Lambrecht, mazbatasını aldıktan sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada Kassel Valisi’nin demokrasiyi, barışı, açık toplumu savunduğu için öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi: “Bu siyasi cinayet, bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasına nasıl geldiğimizi sorgulamalıyız. Bu aniden olan bir şey değil, bir geçmişi var. NSU 10 kişiyi öldürdü. Ortaya çıkmadan, yıllarca gizli kaldı. Adli merciler, asıl suçluları ortaya çıkarmak yerine kurbanların ailelerinden şüphelendi. Şimdi Kassel’e baktığımda elbette Halit Yozgat’ı düşünüyorum. Halit Yozgat, NSU tarafından öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Bu nedenle çok net ve açık söylüyorum, NSU cinayetlerinin aydınlığa kavuşması bitmemiştir. Hiçbir NSU dosyası gizli kalamaz. NSU soruşturma komisyonlarındaki milletvekillerinin bu cinayetleri aydınlatabilmesi için bu dosyalara ihtiyacı var.”

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