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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
05.07.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

May’den Johnson’a ‘hassas istihbarat’ engeli

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May’den Johnson’a ‘hassas istihbarat’ engeli

BBC’nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, 2 yıl Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Boris Johnson’ın ‘hassas istihbarat’ bilgilerine ulaşmasına izin vermedi.

HABERDE, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ile dijital istihbarat servisi GCHQ’nun ülkenin yönetim yapısında Dışişleri Bakanlığına bağlı olmasına rağmen Johnson’a bu engelin konulmasının ardında, May’in, Johnson’ın ‘sır saklama yeteneğine güvenmemesi’ iddiası yer aldı. İngiltere tarihinde Dışişleri Bakanının belli istihbarat bilgilerine ulaşmasına engel konulmasının bir ‘ilk’ olduğu belirtiliyor.

BAŞBAKANLIĞA ADAY OLDU
Katı ‘Brexit’çi Johnson 13 Temmuz 2016 - 8 Temmuz 2018 döneminde Dışişleri Bakanlığı görevi yapmış, hükümetin AB ile belirsiz bir süre için bazı bağları korumayı öngören Brexit politikasına itiraz ederek istifa etmişti. İngiltere’nin AB’den ayrılması için yürütülen kampanyanın lider isimleri arasında yer alan Johnson, May’in geçen ay Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından liderlik için adaylığını koydu.
Johnson, partinin parlamento grubunda yapılan bir dizi oylamanın ardından mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile son tura kaldı. İki aday arasındaki seçim partinin üyelerinin posta yoluyla vereceği oylarla yapılacak. Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin ve ülkenin yeni başbakanının 23 Temmuz’da ilan edilmesi öngörülüyor.

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