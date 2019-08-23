Matem ayininden sevgi mesajı
Geçen ay psikolojik sorunları olan bir saldırganın, trenin önüne iterek ölümüne neden olduğu 8 yaşındaki çocuk için Glashütten’deki bir kilisede matem ayini düzenlendi. Sadece Protestan kilisesine bağlı haber ajansı EPD’nin izlediği ayinde, ‘insan sevgisi’ mesajları verildi.
ALMAN medyasına yansıyan haberlere göre CDU’lu Hessen Başbakanı Volker Bouffier ve eşiyle, Glashütten’in bağımsız Belediye Başkanı Brigitte Bannenberg’in katıldığı ayin üst düzey din adamları tarafından yönetildi. 400 kişinin katıldığı törende konuşan Bouffier, “Bir insanın böylesine bir kötülük yapabilmesini anlamak mümkün değil. Sarsıldık, öfkeliyiz” dedikten sonra, “Tanrım öfkenin ruhlarımızı tahrip etmesine izin verme. Yanımızda ol, öfkenin intikam isteğine dönüşmesini önle” diye dua etti.
Belediye Başkanı Bannenberg ise duasında, “Tanrım, bu zor zamanlarda birlikte durmak ve birlikte atlatmak için bize güç ver. İnsanların karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşayabilmesi için çaba gösterme konusundaki kararlılığımızdan sapmamıza izin verme” dedi.
HER PERŞEMBE DUA EDİLİYOR
Feci olayın yaşandığı Frankfurt Tren İstasyonu kısa sürede yüzlerce çiçek ve oyuncaklarla, taziye mesajlarıyla dolu bir bahçe haline dönüştü. Frankfurt Eritre Cemaati’nin taziye mesajının da yer aldığı bu köşe, her gün istasyonu kullanan yolcular tarafından ziyaret ediliyor. Her perşembe saat 13.00’de ise garın 1 numaralı peronunun yanında bulunan ‘Bahnhof Mission’da 8 yaşındaki çocuk için dua ediliyor.
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