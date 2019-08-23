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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL, FRANKFURT / Fotoğraflar: dpa
23.08.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Matem ayininden sevgi mesajı

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Matem ayininden sevgi mesajı

Geçen ay psikolojik sorunları olan bir saldırganın, trenin önüne iterek ölümüne neden olduğu 8 yaşındaki çocuk için Glashütten’deki bir kilisede matem ayini düzenlendi. Sadece Protestan kilisesine bağlı haber ajansı EPD’nin izlediği ayinde, ‘insan sevgisi’ mesajları verildi.

ALMAN medyasına yansıyan haberlere göre CDU’lu Hessen Başbakanı Volker Bouffier ve eşiyle, Glashütten’in bağımsız Belediye Başkanı Brigitte Bannenberg’in katıldığı ayin üst düzey din adamları tarafından yönetildi. 400 kişinin katıldığı törende konuşan Bouffier, “Bir insanın böylesine bir kötülük yapabilmesini anlamak mümkün değil. Sarsıldık, öfkeliyiz” dedikten sonra, “Tanrım öfkenin ruhlarımızı tahrip etmesine izin verme. Yanımızda ol, öfkenin intikam isteğine dönüşmesini önle” diye dua etti.

Matem ayininden sevgi mesajı

Belediye Başkanı Bannenberg ise duasında, “Tanrım, bu zor zamanlarda birlikte durmak ve birlikte atlatmak için bize güç ver. İnsanların karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşayabilmesi için çaba gösterme konusundaki kararlılığımızdan sapmamıza izin verme” dedi.

Matem ayininden sevgi mesajı

HER PERŞEMBE DUA EDİLİYOR
Feci olayın yaşandığı Frankfurt Tren İstasyonu kısa sürede yüzlerce çiçek ve oyuncaklarla, taziye mesajlarıyla dolu bir bahçe haline dönüştü. Frankfurt Eritre Cemaati’nin taziye mesajının da yer aldığı bu köşe, her gün istasyonu kullanan yolcular tarafından ziyaret ediliyor. Her perşembe saat 13.00’de ise garın 1 numaralı peronunun yanında bulunan ‘Bahnhof Mission’da 8 yaşındaki çocuk için dua ediliyor.

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