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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Göksel Divarcı / Fotoğraflar: facebook
17.10.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder’dan canlı yayında skandal hareket!

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Dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder’dan canlı yayında skandal hareket!

İspanya’da yayınlanan bir spor programında akıl almaz anlar yaşandı. WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder, konuk olduğu programın maskotuna attığı yumruk izleyenleri şoke etti.

Canlı yayında hünerlerini sergilemesi istenen Deontay Wilder, karşısına geçen maskota, neredeyse ringde rakiplerine attığı kadar sert bir yumruk attı. Yumruk sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, yere yığılan ve maskotun çenesinin kırıldığı öğrenildi.

Tepki çeken bu hareket sonrası özür dilemek zorunda kalan Deontay Wilder, maskotu Tyson Fury ile Aralık'ta yapacağı maça davet etti. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulunan Deontay Wilder, "Maskotun içinde gerçek insan olduğunu bilmiyordum. Ben, beni sinirlendirmek için yapılmış ve vurdukça geri gelecek bir plastik olduğunu düşünmüştüm. Biraz saygı gösterin. Yumruğum sonrası yaralanan bu cesur adamdan özür diliyorum. Onun böyle bir olaya katılma isteğine ve cesaretine büyük saygı duyuyorum. Eğer gerçekten yaralanmışsa onu Aralık ayında yapacağım dövüşe davet ediyorum. Sözüm söz" ifadelerini kullandı.

Deontay Wilder ve Tyson Fury, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Los Angeles’ta bulunan Staples Center’da ağır siklet boks şampiyonluğu unvanı için dövüşecek. Çıktığı 40 maçı da kazanan Wilder, WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu kemerini elinde bulunduruyor.

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder’dan canlı yayında skandal hareket

 

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