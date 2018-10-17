Dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder’dan canlı yayında skandal hareket!
İspanya’da yayınlanan bir spor programında akıl almaz anlar yaşandı. WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder, konuk olduğu programın maskotuna attığı yumruk izleyenleri şoke etti.
Canlı yayında hünerlerini sergilemesi istenen Deontay Wilder, karşısına geçen maskota, neredeyse ringde rakiplerine attığı kadar sert bir yumruk attı. Yumruk sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, yere yığılan ve maskotun çenesinin kırıldığı öğrenildi.
Tepki çeken bu hareket sonrası özür dilemek zorunda kalan Deontay Wilder, maskotu Tyson Fury ile Aralık'ta yapacağı maça davet etti. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulunan Deontay Wilder, "Maskotun içinde gerçek insan olduğunu bilmiyordum. Ben, beni sinirlendirmek için yapılmış ve vurdukça geri gelecek bir plastik olduğunu düşünmüştüm. Biraz saygı gösterin. Yumruğum sonrası yaralanan bu cesur adamdan özür diliyorum. Onun böyle bir olaya katılma isteğine ve cesaretine büyük saygı duyuyorum. Eğer gerçekten yaralanmışsa onu Aralık ayında yapacağım dövüşe davet ediyorum. Sözüm söz" ifadelerini kullandı.
Deontay Wilder ve Tyson Fury, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Los Angeles’ta bulunan Staples Center’da ağır siklet boks şampiyonluğu unvanı için dövüşecek. Çıktığı 40 maçı da kazanan Wilder, WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu kemerini elinde bulunduruyor.
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