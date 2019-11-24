Marwa El-Sherbini Camisi’ne boyalı saldırı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ne bağlı Dresden şehrinde, Marwa Elsherbiny Kültür ve Eğitim Merkezi’ne ait camiye kimliği belirsiz kişilerce boyalı saldırı gerçekleştirildi.
CAMİNİN dış cephesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırmızı boya boyandı. Polis sözcüsü, camiye karşı yapılan saldırının arkasında siyasi nedenler olabileceğini belirtirken savcılık saldırı hakkında soruşturma başlattı. Cami, Almanya’nın Dresden şehrinde 1 Temmuz 2009 tarihinde ırkçı ve İslamofobik cinayete kurban giden Marwa El-Sherbini’nin adını taşıyor.
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