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Mart bitmedi önlemleri gevşetmeyin

Ayhan Can
16.03.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

Her ne kadar mart ayının ortasında kışın sert soğuklarının geride kaldığını düşünsek de bir Türk atasözünü unutmayın: “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır...”

Mart bitmedi önlemleri gevşetmeyinATALARIMIZ, mart ayının her an ‘soğuk bir sürpriz’ yapabileceğine dikkati çekmiş bu sözle. Bu nedenle kış için aldığımız önlemleri, biraz ılıyan havayı görünce elden bırakmamakta fayda var.
Almanya’da kamuya açık alanlardaki yaya yollarının temizliğinden ve açık tutulmasından, trafik güvenliğini sağlamakla yükümlü olan belediyeler sorumludur. Ancak belediyelerin, yasal imkanlar çerçevesinde bu görevi mahalle sakinlerine, yani konut sahiplerine onlar da kiracılara yıkmaya çalıştığı da unutulmamalı. Yaya yolundaki buzlanmadan dolayı yere düşüp yaralanan olursa, tazminata kadar varan davalara konu olabilir.

TAZMİNAT HAKKI DOĞAR MI?
Bu nedenle mart ayında her an yaşanması mümkün kar ve buzlanmaya karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğini, ayağınız kayıp düştüğünde tazminat hakkınızın olup olmadığını ve bu tazminatı kim ödeyeceğini bu hafta sonu Hürriyet’te Hürdanış’taki köşemizde ele alacağız.

Etiketler: mart ayı , soğuk , Almanya , avrupadan haberler
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