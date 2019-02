Mars’a tek yönlü gidiş sunan şirket iflas etti

HOLLANDA medyasında çıkan haberlerde, 2031 yılında Mars’a tek yönlü bir yolculuk düzenleyerek ilk insan kolonisini kurmayı planlayan Mars One Ventures şirketinin iflas ettiği belirtildi.

15 Ocak 2019’da İsveç’in Basel kentindeki bir mahkemenin şirketin iflas kararını verdiği ifade edilirken, vakfın kurucularından Bas Lansdorp’ın organizasyonu düzenleyen vakfın iflas etmediğini, başka bir finansör arandığı söyledi.

DÜNYA TELEVİZYONLARI CANLI YAYINLAYACAKTTI

2011 yılında kurulan Mars One Projesi insan yaşamı için uygun şartların oluşturulacağı gezegende kalıcı bir yaşam kurma misyonunu gerçekleştirmek için 2013 yılında başvuruları kabul etmeye başladı. Proje, 2023 yılında başlamak üzere her iki yılda bir dört kişilik gruplar halinde toplam 24 kişiyi Mars’a götürmeyi planladı. Her yıl değişen 2023 yılı hedefi ise en son 2031 olarak belirlenmişti. Mars One Projesi’nde çalışmak için kısa bir sürede farklı ülkelerden 200 bin insanın başvurduğu ve ilk koloniyi kurmanın maliyetinin 6 milyar dolar olacağı açıklanmıştı. Mars’a gidecek ilk insanların seçim süreci dünya televizyonlarına canlı yayınlayacaktı.