Marmaris’te 3 İngiliz’e hırsızlık gözaltısı
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çaldığı iddia edilen İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, gözaltına alındı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, salı günü Tepe Mahallesindeki Kapalı Çarşıda meydana geldi. İngiliz kuzenler D.M.M. (48) adlı kadın ve J.S.M. (19) adlı erkek ile teyzeleri G.A.C. (53), bir çanta dükkanına girdi. J.S.M. ve teyzesi G.A.C., işyeri çalışanı Hakan Kaçık’ı oyalarken, D.M.M. 3 para çantasıyla 3 kemeri el çabukluğuyla bileğindeki çantaya koydu. Durumu fark eden Kaçık, polise haber verdi. Gelen polis ekibi, şüphelileri gözaltına aldı. Yeminli tercümanla ifade veren şüpheliler, suçu kabul etmedi. Ancak şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, işyerinden çalındığı belirlenen 600 lira değerindeki 3 para çantası ile 3 kemer ele geçirildi.
Ayrıca hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çalıntı eşyalar, işletme sahibine teslim edilirken, iddialarla ilgili İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu yetkililerine bilgi verildi. Doktor raporu alınan İngilizlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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