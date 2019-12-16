Marklarının şansına inanıyorlar!

AVRUPA ortak para birimi Euro 2002 yılında piyasalara girmesiyle insanlar ellerindeki Alman Mark’ını bankalarda 1 Euro=1.95583 Alman Markı kuru üzerinden Euro’ya çevirdi. Ancak aradan 18 yıl geçmesine rağmen bazıları halen 12.46 milyar Alman Mark’ını (6.37 milyar Euro) yastık altında veya özel kasalarda saklıyor. Birçoğunun hatıra veya ‘şans getirir’ diye sakladığı Markların büyük bölümü madeni para. Alman Merkez Bankası’nın verilerine göre insanların elinde 6.63 milyar Mark madeni para, 5.83 milyar Mark banknot var. Madeni Mark adedi 23 milyar, banknot adedi ise 165 milyon adet.

1.95583 DM 1 EURO EDİYOR

İnsanların Marklarını bodrum katlarında, özel kasalarda ya da evlerindeki çekmecelerde sakladıkladıkları genellikle sahipleri öldüğünde veya mirasçılarının mal varlığı tespitlerinde ortaya çıkıyor. Her yıl 70 ile 90 milyon Mark halen bankalarda Euro karşılığı değiştiriliyor. Bugüne kadar bozdurulan en yüksek miktar 300 bin Mark. Banknotlar 200’lük, 500’lük veya 1000’erlik ağırlıkta. Mark’ı halen Merkez Bankası’nın 35 şubesinde 1 Euro=1.95583 Alman Markı kuru üzerinden Euro’ya çevirmek mümkün.