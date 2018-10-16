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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
16.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Mario Kempes’ten Diego Maradona’ya tepki: ‘Artık biraz sus’

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Mario Kempes’ten Diego Maradona’ya tepki: ‘Artık biraz sus’

Arjantin'in efsane futbolcularından Mario Kempes, Diego Maradona'nın Lionel Messi hakkında yaptığı açıklamaların ardından çok konuşulacak sözler sarfetti. Maradona'ya kızan Kempes, "Artık biraz sus" dedi.

Arjantin ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Mario Kempes, Diego Maradona’nın Lionel Messi eleştirilerinin ardından efsane 10 numaraya çok sert sözler sarfetti.

Arjantin ile 1978’de Dünya Kupası zaferi yaşayan kadroda yer alan Kempes, “Diego ne zaman ağzını açsa bir problem ortaya çıkıyor. Çünkü kimseye saygı göstermiyor. O futbol oynadığı dönemde herkes ona saygı duymuştu. 1990 Dünya Kupası finali kaybedildiğinde kimse ona bir şey dememişti” ifadelerini kullandı.

ESPN’e konuşan ve Barcelona’nın yıldızı Messi’ye sahip çıkan Kempes, “Arjantinli olduğu için Messi’ye teşekkür etmeliyiz. O dünyanın en iyi futbolcusu ve Maradona’nın zamanı geçti. O artık örnek olacak şeyler söylemiyor” şeklinde konuştu.

57 yaşındaki Maradona geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Maçtan önce 20 kez tuvalete giden birinden lider olmasını bekleyemezsiniz. Artık Messi’ye tapmayın. Ben olsam Messi’yi milli takıma almazdım” diyerek yıldız futbolcuya sert eleştirilerde bulunmuştu.

Mario Kempes’ten Diego Maradona’ya tepki: ‘Artık biraz sus’

Diego Maradona (solda), Mario Kempes (sağda)

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