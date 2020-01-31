Mario Draghi’ye Alman Devlet Nişanı

“SİZ Euro para biriminin fırtınalı dönemlerinde Avrupa’yı ve ortak para birimini kurtardınız. Avrupa’yı bir arada tutmayı başardınız. Bu çabanızla siz, Avrupa’ya katkıda bulundunuz. Çok bilinçli bir şekilde söylüyorum, bu çabanızla ülkeme de harika hizmetler yaptınız, katkılar sundunuz.” Bellevue’de düzenlenen törene Başbakan Angela Merkel de katıldı.

Uzun yıllar Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Draghi’den önce bu görevde bulunan Jean Claude Trichet ve Wim Duisenberg de Almanya’da son derece saygın olan ‘Liyakat Nişanı’na layık görülmüşlerdi.

Draghi, görev yaptığı dönemde sıfır faiz politikası uyguladı. Onun bu politikalarını Almanya’da çok sert eleştirenler de oldu. FDP Federal Meclis milletvekili Michael Theurer ise Draghi’nin sıfır faiz politikaları yüzünden küçük yatırımcı ile emeklilerin büyük kayıplar yaşadığını belirterek ‘Liyakat Nişanı’ verilmesini eleştirdi.