‘Mario’ Almanya’da da gösterime girdi
Yönetmenliğini İsviçreli Marcel Gisler’in yaptığı ve iki eşcinsel futbolcunun yaşadıklarını anlatan ‘Mario’ adlı film, Almanya’da da gösterime girdi.
HOMOFOBİYE dikkati çekmek ve homofobiyle mücadele etmek amacıyla çekilen filmde, Mario ile aynı takımda ve aynı pozisyonda oynayan Alman Leon’un aşkı anlatılıyor. Mario son derece utangaç ve çekingen bir karakterken, Leon tam tersi bir kişiliğe sahip. İkilinin cinsel tercihini saklamaları ve ortaya çıkınca da yaşadıkları dram işlenen filmde, ilişkiyi öğrenen kulüp yönetiminin gelir kaybı korkusu ve benzer endişeleri de analtılıyor. 2018 yapımı filmde başrolleri Max Hubacher, Aaron Altaras ve Jessy Moravec üstlendi.
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