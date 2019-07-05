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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Facebook
05.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Maria’nın katiline sınır dışı onaylandı

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Maria’nın katiline sınır dışı onaylandı

Ocak 2015’te 8 aylık hamile sevgilisi Maria P.’yi önce bıçaklayan ardından da üstüne benzin dökerek yakan Eren T.’nin sınır dışı kararı onaylandı.

YAKLAŞIK 4.5 yıl önce Berlin’de yaşanan korkunç cinayet Almanya’yı ayağa kaldırmıştı. 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Maria P., ormanda ölü bulundu. Genç kızın önce sopayla dövüldüğü, sonra bıçaklandığı ve ardından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Katil zanlısı olarak kızın 24 yaşındaki Almanya doğumlu Türkiye kökenli sevgilisi Eren T. yakalandı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Eren T.’nin kendisini terk etmek isteyen hamile sevgilisini Daniel M. adlı bir arkadaşı aracılığıyla tuzağa düşürüp ormana götürdüğü, ardından işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Eren T. ve suç ortağı Daniel M. gençlik cezasından yararlandı ve 14’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davayı yürüten kadın yargıç Regina Alex, cinayeti canice olarak niteledi.

Maria’nın katiline sınır dışı onaylandı

SINIR DIŞINA ONAY
Suçlu Eren T.’nin cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmesine karar verildi. Ancak Eren T., Almanya’da doğduğu, bu ülkeye uyum sağladığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Berlin İdari Mahkemesi ise Eren T.’nin Almanya’da kalmasının Alman kamuoyunun güvenliği açısından tehlike arzettiği, ‘iğrenç bir cinayet’ işlediği ve Almanya’ya uyum sağlamadığı sonucuna vardı ve sınır dışı kararını onayladı. Mahkeme karara itiraz yolunu ise açık bıraktı.

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