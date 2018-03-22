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Maria’nın katili ömür boyu hapis yatacak

Ali VARLI / BERLİN
22.03.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria L.’ye tecavüz ettikten sonra baygın haldeyken nehre atıp öldüren Afgan kökenli Hüseyin K., ömür boyu hapis cezası aldı.

Almanya’nın Freiburg kentinde yargılanan Hüseyin K. ile ilgili mahkeme kararı açıklandığında, davayı izleyenler duydukları sevinci alkışlayarak gösterdi. Almanya’ya Yunanistan üzerinden gelen Hüseyin K., Ekim 2016’da bisikletiyle evine dönen 19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria L. ile karşılaşmıştı. Sığınmacılara gönüllü olarak yardımlarda bulunan genç kızı döverek bayıltan Hüseyin K., ardından tecavüz edip baygın halde nehre atmıştı. Maria L.’nin cezesi yaklaşık bir hafta sonra bulunmuştu. Olayın ardından yakalanan Hüseyin K., polis ve savcılık soruşturmalarında ifade vermeyi reddetmiş, mahkemede suçunu itiraf etmişti. Hüseyin K.’nın, Yunanistan ve Afganistan’da da tecavüz olaylarına karıştığı ortaya çıkmıştı.

Maria’nın katili ömür boyu hapis yatacak

Etiketler: Hüseyin K. , Almanya , Maria L. , avrupadan haberler
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