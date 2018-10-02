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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: İHA
02.10.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

MareMundi, Almanya’da izmariti yere atanlara savaş açtı

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MareMundi, Almanya’da izmariti yere atanlara savaş açtı

Almanya’da, kapalı alanlarda sigara içme yasağının ardından şimdi de sigara izmaritlerini sokaklara atanlara verilecek cezanın artırılması gündemde.

SİGARANIN filtresinin ağır kimyevi maddeler içerdiğini ve imhasının zorluğundan dolayı büyük maliyetler oluşturduğunu belirten ‘MareMundi’ isimli çevre kuruluşu, bir izmaritin 40 ile 60 litre suyu kirlettiğini ve bir sigara izmaritinin 400 yıl doğayı kirlettiğini açıkladı. Bir izmaritin kirlettiği suyu bir köpeğin içmesi halinde köpeğin ölebileceğine dikkati çeken MareMundi yetkilileri, çocukların karşılaştığı zehirlenmelerin yüzde 20’sinin nikotinten kaynakladığını açıkladı.
Çevre kuruluşu, Almanya’nın farklı şehirlerinde sigara izmaritlerinin sokağa atılmasında uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını ve ülke genelinde bir düzenleme yapılmasını istedi.

100 BİN EUROYA KADAR CEZA VAR
Almanya’da, çocuk oyun alanlarında sigara izmaritlerini atmaya 500 euroya kadar para cezası verilebilirken, aracından sigara izmaritini sokağa atmanın cezası ise 50 euro ve atanın hakkında cezai işlem yapılabiliyor. Hatta yanmakta olan izmariti araçtan dışarıya atan kişi hakkında kundaklama suçunda bile dava açılma hakkı bulunuyor. Sokağa izmaritlerini atanlarda en ucuz ceza 10 euro ile Hannover’de uygulanırken, Dresten kentinde izmaritleri sokağa atanlara ilk uygulanan ceza 10 euro, aynı cürümün tekrar edilmesi halinde cezalar katlanarak artırılıyor ve 100 bin euroeya kadar yükseltilmesinin hukuki zemini bulunuyor.

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