MareMundi, Almanya’da izmariti yere atanlara savaş açtı
Almanya’da, kapalı alanlarda sigara içme yasağının ardından şimdi de sigara izmaritlerini sokaklara atanlara verilecek cezanın artırılması gündemde.
SİGARANIN filtresinin ağır kimyevi maddeler içerdiğini ve imhasının zorluğundan dolayı büyük maliyetler oluşturduğunu belirten ‘MareMundi’ isimli çevre kuruluşu, bir izmaritin 40 ile 60 litre suyu kirlettiğini ve bir sigara izmaritinin 400 yıl doğayı kirlettiğini açıkladı. Bir izmaritin kirlettiği suyu bir köpeğin içmesi halinde köpeğin ölebileceğine dikkati çeken MareMundi yetkilileri, çocukların karşılaştığı zehirlenmelerin yüzde 20’sinin nikotinten kaynakladığını açıkladı.
Çevre kuruluşu, Almanya’nın farklı şehirlerinde sigara izmaritlerinin sokağa atılmasında uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını ve ülke genelinde bir düzenleme yapılmasını istedi.
100 BİN EUROYA KADAR CEZA VAR
Almanya’da, çocuk oyun alanlarında sigara izmaritlerini atmaya 500 euroya kadar para cezası verilebilirken, aracından sigara izmaritini sokağa atmanın cezası ise 50 euro ve atanın hakkında cezai işlem yapılabiliyor. Hatta yanmakta olan izmariti araçtan dışarıya atan kişi hakkında kundaklama suçunda bile dava açılma hakkı bulunuyor. Sokağa izmaritlerini atanlarda en ucuz ceza 10 euro ile Hannover’de uygulanırken, Dresten kentinde izmaritleri sokağa atanlara ilk uygulanan ceza 10 euro, aynı cürümün tekrar edilmesi halinde cezalar katlanarak artırılıyor ve 100 bin euroeya kadar yükseltilmesinin hukuki zemini bulunuyor.
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