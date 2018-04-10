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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / AFP
10.04.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Maraton gözaltıları hedef şaşırtma mı?

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Maraton gözaltıları hedef şaşırtma mı?

Berlin’de pazar günü düzenlenen maratona terör saldırısı düzenleyecekleri şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, bir gün sonra serbest bırakıldı.

Berlin polisi, Münster’deki minibüs saldırısının hemen ertesi gününde aşırı İslamcı suçlamasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay, bir anda Münster’deki Alman saldırgan üzerindeki tartışmaları gölgeledi ve gözler Berlin’e çevrildi. Bir Alman gazetesi, haberi, aşırı İslamcıların aynı gün Berlin’de düzenlenen yarı maraton koşusunda bıçaklı bir terör saldırısı düzenleyeceklerini, bunun için de özel bıçak hazırladıklarını yazdı. Haberde, polisin haftalardır şüphelileri takip ettiği, şüphelilerin saldırı yapacakları gün baskın düzenleyerek son anda ağır bir terör saldırısını önlediği belirtildi. Ancak sonuç öyle çıkmadı. Pazar günü öğleden sonra gözaltına alınan 18-21 yaşlarındaki 6 kişi, pazartesi günü serbest bırakıldı. Hiçbir şüpheli hakkında tutuklama kararı da çıkmadı.

DELİL BULUNAMADI
Berlin polisi ve savcılık, terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve iki araçta yapılan aramada hiçbir delil bulamadı. Cumartesi günü Münster’deki saldırının ardından hemen İslamcı terör şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alınması ve kamuoyuna ‘büyük bir terör saldırısı önlendi’ diye duyurulması, Almanya’da, ‘Münster’deki saldırının ardından hedef şaşırtmak için mi’ tartışmalarını başlattı.

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