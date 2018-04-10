Maraton gözaltıları hedef şaşırtma mı?
Berlin’de pazar günü düzenlenen maratona terör saldırısı düzenleyecekleri şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, bir gün sonra serbest bırakıldı.
Berlin polisi, Münster’deki minibüs saldırısının hemen ertesi gününde aşırı İslamcı suçlamasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay, bir anda Münster’deki Alman saldırgan üzerindeki tartışmaları gölgeledi ve gözler Berlin’e çevrildi. Bir Alman gazetesi, haberi, aşırı İslamcıların aynı gün Berlin’de düzenlenen yarı maraton koşusunda bıçaklı bir terör saldırısı düzenleyeceklerini, bunun için de özel bıçak hazırladıklarını yazdı. Haberde, polisin haftalardır şüphelileri takip ettiği, şüphelilerin saldırı yapacakları gün baskın düzenleyerek son anda ağır bir terör saldırısını önlediği belirtildi. Ancak sonuç öyle çıkmadı. Pazar günü öğleden sonra gözaltına alınan 18-21 yaşlarındaki 6 kişi, pazartesi günü serbest bırakıldı. Hiçbir şüpheli hakkında tutuklama kararı da çıkmadı.
DELİL BULUNAMADI
Berlin polisi ve savcılık, terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve iki araçta yapılan aramada hiçbir delil bulamadı. Cumartesi günü Münster’deki saldırının ardından hemen İslamcı terör şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alınması ve kamuoyuna ‘büyük bir terör saldırısı önlendi’ diye duyurulması, Almanya’da, ‘Münster’deki saldırının ardından hedef şaşırtmak için mi’ tartışmalarını başlattı.
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