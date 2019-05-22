Maradona'nın hikayesi beyaz perdede
Arjantinli efsane Diego Maradona'nın hikayesi beyaz perdeye taşındı. Yıldız futbolcuyu konu alan film, prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yaptı.
Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hikayesi beyaz perdede hayat buldu. Yıldız futbolcunun hayatını konu alan film ilk olarak Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var. Kapadia, Maradona'ya filmi prömiyerden önce izletmek istediğini ancak efsane futbolcunun yoğunluğundan buna zaman ayıramadığını söyledi.
"Belgeseli ona izletmek için çok çaba harcadık. Fakat gerçekten yoğun bir insan. Onu her aradığımda dünyanın farklı bir bölgesinde bulunuyor. Prömiyere gelmesini umuyorduk ancak omzundan bir operasyon geçirdiği için burada olamadı."
Belgeselde, Maradona'nın kariyerinden unutulmaz anlar, yakınları ve ailesinin röportajları yer alıyor.
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