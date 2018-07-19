Mannheim’da ‘gececi belediye başkanı’ uygulamasına geçiyor
‘Gececi başkan’ uygulaması, yaygınlaşmaya başladı. Amsterdam, New York, Paris, Londra, Zürih ve Toulouse’dan sonra Almanya’nın Mannheim kenti de ‘gececi belediye başkanı’ seçecek.
ADAYLARIN ikisi kadın sekizi erkek olan seçimlerde kimin kazanacağı bu gece belli olacak. Seçilecek başkanın görevi, 313 binlik öğrenci şehrinin gece hayatının güvenliğini sağlamak olacak.
İş ilanı vererek yaklaşık 40 başvuru aldıklarını belirten Mannheim Kültürel Kentsel Gelişim Başkanı Matthias Rauch, 24 ve 54 yaşları arasında 10 adayı seçmenin çok zor olduğunu belirtti. Finallere kalan adayların kasiyer, DJ, müzisyenlik ve akademisyenlik gibi farklı meslek geçmişleri olduğu gözlendi.
Kalan son 10 adayın yedisi belediye görevlileri ve esnaf arasından seçilirken, üçü Mannheim halkı tarafından seçildi.
Son oylamada, Mannheim’ı temsil eden sekiz uzmandan oluşan bir jüri hazır bulunacak. Gececi belediye başkanını seçecek jüride, eğlence ve restoran sektöründen kişiler olacak.
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