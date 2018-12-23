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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
23.12.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Mannheim Manajerlik Özel Yüksekokulu 30 milyon krediyle daha da büyüyor

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Mannheim Manajerlik Özel Yüksekokulu 30 milyon krediyle daha da büyüyor

Mannheim Manajerlik Özel Yüksekokulu, yönetim kurulu ve Ortaklar Yönetim Kurulu toplantısını yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, çok önemli kararlar alındığı, geride bırakılan öğrenim yılının son derece başarılı geçtiği belirtildi. Öğrenci sayısında da artış kaydedildiği belirtilen açıklamada, okulun, Rhein-Neckar bölgesinde vazgeçilmezler arasına girdiği ifade edildi.

Mannheim Manajerlik Özel Yüksekokulu 30 milyon krediyle daha da büyüyorTOPLANTIDA alınan kararlar arasında Prof Dr. Nagy’nin Nisan 2019’dan itibaren görevini bırakacağı, yerine ise Türkiye kökenli Prof Dr. Perizat Dağlıoğlu’nun atanması da yer aldı. Açıklamada, Prof Dr. Perizat Dağlıoğlu’nun bölgedeki ilk özel yüksekokulu rektörü olduğu da belirtildi. Mannheim Manajerlik Özel Yüksek Okulu yönetim kurulu toplantısında DTI Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan da ‘Denetleme Kurulu’na atandı. Yönetim kurulu toplantısında alınan en önemli kararlardan biri de, okulun en büyük hissedarı IB, okulun bulunduğu alanda büyük yatırımlar yapacak. Okul tarafından yapılan açıklamada, anaokulundan yüksekokula kadar tüm alanı kapsayacak büyük bir kampüs oluşturulacağı, proje için IB’nin 30 milyon euro kredi alarak bu dev girişime önümüzdeki yıl başlayacağı ve inşaatın da en kısa zamanda bitirilip kullanıma başlanacağı belirtildi.

Mannheim Manajerlik Özel Yüksekokulu 30 milyon krediyle daha da büyüyor

‘GURUR DUYUYORUM’
Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Baklan ise şunları söyledi: “Bundan 7 yıl önce şehrimizde kurulan Manajerlik Özel Yüksekokulunun bu kadar kısa bir sürede bu denli başarı olması, hepimiz için büyük bir kazançtır. Okulun ilk sponsoru olmakla da ayrıca gurur duymaktayım. Okul bünyesinde kurduğumuz Türk-Alman İs ve Eğitim Derneğimiz aracılığıyla da hem okul bünyesinde hem de dışında çok başarılı projelere imza attık. Bu başarılı çalışmalardan dolayı Sayın Prof. Dr. Franz Egle ve proje koordinatörümüz Gizem Weber’e de ayrıca çok teşekkür ederim.”

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