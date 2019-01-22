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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Manken eşinden ayrıldı dünya devine gitti

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Manken eşinden ayrıldı dünya devine gitti

Gana milli takımından disiplinsiz davranışı sonucu gönderilen ve geçen yıl Frankfurt ekibi ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası kazanan Kevin Boateng, Barcelona'ya imza attı. İtalya basını Boateng’in İtalyan manken Melissa Satta ile ayrıldığı için Barcelona ile anlaştığını yazdı.

İTALYA’NIN Sassuolo takımından İspanyolların dünya devine 6 aylığına kiralık giden 31 yaşındaki Kevin Boateng’in satış opsiyonunu da Barcelona aldı.

Manken eşinden ayrıldı dünya devine gitti

İspanyol ekibi, sezon sonunda futbolcuyu takımda tutmak isterse Boateng'in Seri A takımı Sassuolo kulübüne 8 milyon euro ödeyecek.
Transferin arkasında ise ayrılık çıktı. Ünlü futbolcunun İtalyan manken eşi ile ayrıldığı için İtalya'da kalmak istemediği ileri sürüldü. İtalyan gazeteleri Boateng ile dört yaşındaki oğlunun annesi Melissa Satta'nın bir süreden beri yaşadıkları sorunu aşamadıklarını ve ayrılık kararı aldıklarını yazdı. Boateng'in de bu yüzden İtalya'dan ayrıldığı basında yer aldı.

Manken eşinden ayrıldı dünya devine gitti

Geçen yıl Alman ekibi Frankfurt ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası kazanan Boateng, Milan yakınlarında yaşayan eşi Melissa ile oğluna yakın olabilmek için yazın İtalyan ekibine imza atmıştı. Berlin doğumlu Boateng sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya giderken havaalanında “Barcelona ben geliyorum. Sassuolo'dan ayrılmak zor. Ancak bu iyi bir şans. Bunu kullanmak lazım” dedi.

Manken eşinden ayrıldı dünya devine gitti

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