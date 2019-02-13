‘Manipülasyon’ deyip ödülü iade ettiler
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Berlinale’de ‘Barış için Sinema’ vakfı tarafından ödüllendirilen ‘Dos Catalunas’ adlı belgesel filmin ekibi, ödülü eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont’un vermesine tepki göstererek ödülü iade etti.
İSPANYOL haber ajansı Europa Press, ‘Dos Catalunas’ adlı belgesel filmin ekibinin Berlin’de dün akşam aldıkları ödülü iade ettiklerini yazdı. Belgeselin iki yönetmeninden birisi olan Alvaro Longoria, filmin Katalonya konusunda tarafsızlık aradığını belirterek, Berlin’deki ödülün İspanya’dan kaçan eski Katalonya Başkanı Puigdemont tarafından verilmesini ‘bir manipülasyon’ olarak gördüklerini söyledi. Longoria, “Ödülün Puigdemont tarafından verilmesi belgeselin ruhuna uymuyor. Bize haber verilmeden böyle bir organizasyon yapılması iyi olmadı. Profesyonel etik açısından bu tip bir şeyi kabul edemeyiz. O yüzden ödülü iade etme kararı aldık” dedi.
İspanyol Meclisinde muhalefette olan Vatandaşlar (C’s) partisi, Dışişleri Bakanı Josep Borrell’den, Meclis Dışişleri Komisyonu’na gelerek, İspanyol yargısından kaçan Puigdemont’un nasıl olup da Berlin Uluslararası Film Festivali’nde ödül verdiğine açıklık getirmesini istedi.
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