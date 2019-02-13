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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters, AFP
13.02.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

‘Manipülasyon’ deyip ödülü iade ettiler

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‘Manipülasyon’ deyip ödülü iade ettiler

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Berlinale’de ‘Barış için Sinema’ vakfı tarafından ödüllendirilen ‘Dos Catalunas’ adlı belgesel filmin ekibi, ödülü eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont’un vermesine tepki göstererek ödülü iade etti.

İSPANYOL haber ajansı Europa Press, ‘Dos Catalunas’ adlı belgesel filmin ekibinin Berlin’de dün akşam aldıkları ödülü iade ettiklerini yazdı. Belgeselin iki yönetmeninden birisi olan Alvaro Longoria, filmin Katalonya konusunda tarafsızlık aradığını belirterek, Berlin’deki ödülün İspanya’dan kaçan eski Katalonya Başkanı Puigdemont tarafından verilmesini ‘bir manipülasyon’ olarak gördüklerini söyledi. Longoria, “Ödülün Puigdemont tarafından verilmesi belgeselin ruhuna uymuyor. Bize haber verilmeden böyle bir organizasyon yapılması iyi olmadı. Profesyonel etik açısından bu tip bir şeyi kabul edemeyiz. O yüzden ödülü iade etme kararı aldık” dedi.

‘Manipülasyon’ deyip ödülü iade ettiler

İspanyol Meclisinde muhalefette olan Vatandaşlar (C’s) partisi, Dışişleri Bakanı Josep Borrell’den, Meclis Dışişleri Komisyonu’na gelerek, İspanyol yargısından kaçan Puigdemont’un nasıl olup da Berlin Uluslararası Film Festivali’nde ödül verdiğine açıklık getirmesini istedi.

 

 

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