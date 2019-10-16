Manifestoyu eş zamanlı yayınlamışlar!
Polis, geçen hafta çarşamba günü Almanya’nın Halle kentinde iki kişiyi öldüren neonazi terörist Stephan Balliet’le bağlantısı olduğu şüphesiyle Mönchengladbach kentinde bir kişinin evini aradı.
SAVCILIK baskın olayını doğrularken, teröristin yayınladığı manifestoyu onunla eş zamanlı olarak internette yayınlayan Alman’ın kimliğini ABD istihbaratının belirlediği iddia edildi. Stephan Balliet, çarşamba günü gerçekleştirdiği terör saldırısında önce bir sinagogun önünde 40 yaşındaki Jena L.’yi, daha sonra sinagogun yakınlarındaki bir döner büfesinde ise 20 yaşındaki Kevin S.’yi öldürmüştü. Irkçı terörist, tüm saldırı anını da kafasındaki kaska yerleştirdiği kamerayla çekip sosyal medyada canlı yayınlamıştı. Stephan B., saldırıyla ilgili bir de manifesto yayınlamıştı.
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