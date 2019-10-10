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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Manifesto ortaya çıktı: ‘Az korunan bir cami ya da...’

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Manifesto ortaya çıktı: ‘Az korunan bir cami ya da...’

Almanya’nın Halle kentinde dün iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen neonazi Stephan B.’nin bir cami ile sol gruba ait bir binaya da saldırı planladığı ortaya çıktı.

IRKÇI saldırgan Stephan B.’nin internette yayımladığı manifestoda şu ifadeler yer aldı: “Öncelikle daha az korunan bir cami ya da solculara ait bir ‘antifa’ (kültür) merkezine baskın yapmayı planlamıştım.” Aşırı sağcı teröristin manifestosunda, Avrupa’ya her gün mülteciler gelmeye devam ettiği için camideki muhtemel kurbanların bir anlam taşımadığını ancak Yahudi öldürmenin buna değeceğini düşündüğünü belirtti. Irkçı katil, manifestoda, dindar olmayan Yahudilerin de Kefaret Günü’nde sinagoga gideceğini düşünerek saldırıyı bu kutsal günde planladığını yazmış.
Polis, sinagog ve yakındaki bir Yahudi mezarlığıyla ilgili ayrıntılı notlar ile saldırılarda kullanılması planlanan çeşitli silahların, el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını içeren manifestonun gerçekliğini araştırıyor.

 

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