Manifesto ortaya çıktı: ‘Az korunan bir cami ya da...’
Almanya’nın Halle kentinde dün iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen neonazi Stephan B.’nin bir cami ile sol gruba ait bir binaya da saldırı planladığı ortaya çıktı.
IRKÇI saldırgan Stephan B.’nin internette yayımladığı manifestoda şu ifadeler yer aldı: “Öncelikle daha az korunan bir cami ya da solculara ait bir ‘antifa’ (kültür) merkezine baskın yapmayı planlamıştım.” Aşırı sağcı teröristin manifestosunda, Avrupa’ya her gün mülteciler gelmeye devam ettiği için camideki muhtemel kurbanların bir anlam taşımadığını ancak Yahudi öldürmenin buna değeceğini düşündüğünü belirtti. Irkçı katil, manifestoda, dindar olmayan Yahudilerin de Kefaret Günü’nde sinagoga gideceğini düşünerek saldırıyı bu kutsal günde planladığını yazmış.
Polis, sinagog ve yakındaki bir Yahudi mezarlığıyla ilgili ayrıntılı notlar ile saldırılarda kullanılması planlanan çeşitli silahların, el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını içeren manifestonun gerçekliğini araştırıyor.
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