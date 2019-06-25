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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
25.06.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Manchester’da Türkiye’yi tanıttılar

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Manchester’da Türkiye’yi tanıttılar

İngiltere’de Türkler için de önemli olan ve bu yıl ‘Toplumunuzda nelere 10 üzerinden 10 verirsiniz?’ temasıyla düzenlenen Manchester Day Festivali, büyük bir neşe ve coşkuyla gerçekleşti. Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği’nin Türkiye sunumu, on binlerce kişiye Türkiye’yi tanıttı.

BU yıl 10’uncusu düzenlenen Manchester Day Festivali’ni 80 binden fazla kişi izledi. 50 civarında kültürel ve sanatsal grubun katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreninde farklı kültürlerin zenginliklerinin bir araya getirdiği görsel şölen, birçok ulusal gazete, televizyon ve medya kuruluşları tarafından canlı yayınlandı.

Manchester’da Türkiye’yi tanıttılar


Festival, karnaval yürüyüşü ve halk konserlerinin ardından sona erdi. Manchester’da hizmet veren Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği de (NWTCA) bu yıl festivale katılarak Türkiye’yi tanıttı.
Rekor oranda katılım sağlayan festivalin bu yılki konusu ‘Toplumunuzda nelere 10 üzerinden 10 verirsiniz?’ idi.

Manchester’da Türkiye’yi tanıttılar

EVRENSEL BARIŞ MESAJI VERİLDİ
Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği, Türkiye’yi her yıl farklı bir konu, mizansen, dev heykeller, kuklalar, replikalar, tarihi olaylar, kostümler, müzikler, halk oyunları, danslar, masal veya efsaneler aracılığıyla tanıtıyor. Bu yıl zeytindalı getiren güvercin sembolüyle evrensel barış mesajı veren dernek, toplumumuzda ‘10 üzerinden 10 verdiğimiz’ eğitim, sanat, kültür, müzik, mizah, dil, maneviyat, dans, yemek gibi konuları resmettiği el emeğiyle flamalarla büyük ilgi topladı. 150 kişinin birlikte yaptıkları ‘dans gösterisi’ de seyircilerden büyük beğeni topladı.

Manchester’da Türkiye’yi tanıttılar

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