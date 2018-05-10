Maliye, tahmin edilenden daha çok vergi toplayacak
Alman maliyesi, kasım ayında açıkladığı 2022 yılına kadar elde edilecek vergi rakamlarından 63 milyar euro daha fazla vergi toplayacak.
MALİYENİN kasım ayında yaptığı açıklamada, 2018 yılında beklenen vergi miktarı 734.8 milyar euro olarak tahmin edilmişti. Bu yıl için tahmin edilen yeni rakam ise 772 milyar euro.
Maliyenin beklenenden fazla vergi toplamasının nedenlerinden biri düşen işsizlik rakamı, diğeri ise ekonomideki gelişmeler olarak gösterildi. Alman ekonomisinin önümüzdeki yıllarda da büyüyeceği, gelecek dört yılda daha fazla istihdam olanağının doğacağı tahmin ediliyor. Nisan ayı sonunda açıklanan işsizlik rakamlarına göre bir önceki ayla karşılaştırıldığında 74 bin kişi daha istihdam edilirken, ülkedeki toplam işsiz sayısı 2 milyon 400’e düştü. İşsizlik oranı ise yüzde 5.3.
Uzmanlara göre ekonomi ve istihdam bu şekilde devam ederse, dört yıl içinde maliyenin kasasına beklenenden 63 milyar euro daha fazla vergi geliri girmiş olacak.
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