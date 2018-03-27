Malatya Fethiyeliler kahvaltına buluştu
Almanya’da faaliyet gösteren Malatya Fethiyeliler Derneği’nin Kadın Kolları, Ober-Ramstadt’taki lokallerinde kahvaltı düzenledi.
KAHVALTIYA Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da katıldı. Dernek Başkanı Erdoğan Bıçakçıoğlu, Avrupa’da, Ober-Ramstadt ve çevresinde yaşayan Malatya Fethiyelileri anlattı ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkonsolos Karartı ise Malatya Fethiyeliler Derneği gibi Avrupa ve Almanya’da kurulan derneklerin, sivil toplum kuruluşları olarak uyumdaki önemine değindi. Ayrıca bu tür derneklerin Türk kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli görev üstlendiklerini söyledi. Konsolosluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Karartı, bölgedeki sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
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