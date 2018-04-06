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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
06.04.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

‘Mal varlığını araştıran Hollanda, özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor’

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‘Mal varlığını araştıran Hollanda, özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor’

Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, Hollanda makamlarının bu ülkeden sosyal yardım alan 65 yaş üstü emekli Türklerin yurt dışındaki mal varlıklarını araştırmada son yıllarda yasal olmayan yollara başvurduğunu söyledi. Köse, “Türkiye’de araştırma yapılması vatandaşlarımızın oradaki özel hayatının gizliliğini ihlal ediliyor” dedi.

HOLLANDA Danıştayı’nın geçen hafta Türk vatandaşlarının ek sosyal ödenek alabilmesi için TC kimlik numarasını vermesini mecbur kıldığı karara dikkati çeken Köse, şunları söyledi:

“Hollanda makamları Türk vatandaşlardan aldıkları TC kimlik numaraları ile Türkiye hükümetine başvurmadan kendi yaptıkları mal varlığı araştırmaları kesinlikle hukuk dışı ve uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye’nin anayasasının 20. maddesine aykırı olarak hareket ediyorlar. Bunu zaten yapıyordu ama şimdi Danıştay’ın aldığı karar ile daha çok yapacak. Bu durumda 15-20 bin kişinin dosyası gündeme gelecek.”

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLİYOR
“Hollanda kanununa göre açık ve net bir şekilde herhangi bir kişi ek sosyal ödenek sahibi olduğunda bütün dünyadaki mal varlığını bildirme mecburiyeti vardır. Zira Türkiye’de araştırma yapılması vatandaşlarımızın oradaki özel hayatının gizliliğini ihlal ediliyor. Bizim itirazımız bunun içindir. Hollanda makamları bu dosyayı Türkiye Adalet Bakanlığı’na aktararak mal varlığı araştırmasını Türkiye’deki kurumların yapması gerekiyor.”

DAHA ÖNCE MAHKEME BOZMUŞTU
Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumunun dört yıl önce başlattığı Türk vatandaşlarının TC kimlik numaralarını vermesi mecburiyetinin Rotterdam mahkemesinin aldığı karar ile bozulduğunu hatırlatan Köse şunları söyledi:
“Buna rağmen bu süreçte Hollanda makamları bütün göçmen kökenlilere geçerli olduğu halde araştırmayı sadece Türk vatandaşları için uyguladı. Bu ayrımcılık yasasına aykırı olduğu için Hollanda Danıştayı bu kararların hepsini bozmuştu. Fakat alınan yeni karar ile Türk vatandaşlarının ek sosyal ödenek alabilmesi için TC kimlik numaralarını vermeleri tekrar mecbur hale getirildi.”

TÜRK YETKİLİLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Hollanda’da yaşayan 65 yaş üstü emekli Türk vatandaşların alınan yeni karardan sonra TC kimlik numaralarını verip vermeme konusunu kendi değerlendirmelerine bıraktıklarını ifade eden Köse, verilmediğinde ek sosyal ödeneğin kesildiğini verildiğinde ise geçen 15 yıla kadar geri dönerek alınan ek sosyal ödenekleri geri ödeme riskinin bulunduğunu kaydetti.
Bunun hukuk mücadelesinin Hollanda’da verildiğini belirterek, Türkiye’de yapılan mal varlığı araştırmaları ile Türk makamları ve yetkililerine büyük görev düştüğünü savunan Köse, “Hollanda makamlarının elini kolunu sallayarak Türkiye’de mal varlığı araştırmasına imkan sunulmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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