Mahkemeyi kandırdılar mı?
Usame bin Ladin’in eski koruması Sami A.’nın, mahkemenin izin vermemesine rağmen Almanya’dan sınır dışı edilmesinde hangi kurumun sorumlu olduğu, hala ortaya çıkarılamadı. Mahkeme, yetkilileri kendilerini oyuna getirmekle suçluyor.
TERÖR örgütü El Kaide’nin öldürülen elebaşı Usame Bin Ladin’in eski koruması Sami A.’nın mahkemenin izin vermemesine rağmen Almanya’dan sınır dışı edilmesi tartışmaları, ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Alman güvenlik makamlarının tehlikeli listesine aldığı Sami A., geçen hafta cuma günü mahkemeden habersiz bir özel uçağa bindirilerek, memleketi Tunus’a götürüldü. Yetkili Gelsenkirchen İdari Mahkemesi, Sami A.’nın memleketinde işkence görmeyeceğine dair diplomatik güvence alınmadan sınır dışı edilmesine izin vermedi. Ancak Alman yetkililer mahkeme kararı çıktığında, uçak Tunus’a daha yakın olduğu için geri çevrilemediğini savunuyor. Mahkeme ise siyasi yetkilileri kendilerini oyuna getirmekle suçluyor.
‘SINIR DIŞI’NDAN KİM SORUMLU?
Sami A.’nın hukuka aykırı sınır dışı edilmesinde Federal Göç Dairesi mi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti mi yoksa Federal İçişleri Bakanı mı sorumlu olduğu sorusu henüz cevabını bulmadı.
Tunus’ta gözaltında bulunan Sami A. ise Bild gazetesine, “Beni zorla kaçırdılar. Almanya’ya ailemin yanına dönmek istiyorum” dedi.
Sami A. uzun yıllardır Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşıyordu.
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