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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
17.07.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Mahkemeyi kandırdılar mı?

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Mahkemeyi kandırdılar mı?

Usame bin Ladin’in eski koruması Sami A.’nın, mahkemenin izin vermemesine rağmen Almanya’dan sınır dışı edilmesinde hangi kurumun sorumlu olduğu, hala ortaya çıkarılamadı. Mahkeme, yetkilileri kendilerini oyuna getirmekle suçluyor.

TERÖR örgütü El Kaide’nin öldürülen elebaşı Usame Bin Ladin’in eski koruması Sami A.’nın mahkemenin izin vermemesine rağmen Almanya’dan sınır dışı edilmesi tartışmaları, ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Alman güvenlik makamlarının tehlikeli listesine aldığı Sami A., geçen hafta cuma günü mahkemeden habersiz bir özel uçağa bindirilerek, memleketi Tunus’a götürüldü. Yetkili Gelsenkirchen İdari Mahkemesi, Sami A.’nın memleketinde işkence görmeyeceğine dair diplomatik güvence alınmadan sınır dışı edilmesine izin vermedi. Ancak Alman yetkililer mahkeme kararı çıktığında, uçak Tunus’a daha yakın olduğu için geri çevrilemediğini savunuyor. Mahkeme ise siyasi yetkilileri kendilerini oyuna getirmekle suçluyor.

‘SINIR DIŞI’NDAN KİM SORUMLU?
Sami A.’nın hukuka aykırı sınır dışı edilmesinde Federal Göç Dairesi mi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti mi yoksa Federal İçişleri Bakanı mı sorumlu olduğu sorusu henüz cevabını bulmadı.
Tunus’ta gözaltında bulunan Sami A. ise Bild gazetesine, “Beni zorla kaçırdılar. Almanya’ya ailemin yanına dönmek istiyorum” dedi.
Sami A. uzun yıllardır Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşıyordu.

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