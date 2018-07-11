‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’
GeriAvrupa ‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Celal ÖZCAN - Ali MERCİMEK / MÜNİH - Fotoğraflar: AFP
11.07.2018 - 19:15, Son Güncelleme:

‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

Duruşmayı izleyen NSU kurbanlarının yakınları, karardan memnun kalmadı. NSU’nun son kurbanı Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat, “Bu kararın bizim için bir hükmü yok, tanımıyoruz” dedi.

MAHKEME heyeti Başkanı Manfred Götzl kararın gerekçesini okuduğu sırada, NSU teröristlerinin son kurban Halit Yozgat’ı daha fazla dayanamadı. Başkan Götzl, ırkçı NSU teröristlerinin Halit Yozgat’ı nasıl öldürdükleri anlatırken, oğlunu acısını bir kez daha yaşayan baba İsmail Yozgat ayağa kalkıp “La ilaha illallah” diye bağırmaya başladı. Mahkeme Başkanı, Yozgat’ı susturmaya çalıştı. Başkan Götzl, “Sayın Yozgat, sakin olun. Duruşmayı rahatsız etmeyin bir daha. Aksi takdirde size karşı tedbir koymak zorundayım” diye uyardı.

Duruşma çıkışı kararı değerlendiren Yozgat, “Bu kararın bizim için bir hükmü yok, tanımıyoruz” dedi. Anne Ayşe Yozgat da mahkeme için, “Arı gibi çalıştılar ama bal yapamadılar” yorumunda bulundu.

‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

‘DİĞER CEZALAR ÇOK AZ’
NSU kurbanı Enver Şimşek’in eşi Aliye Şimşek de, Beate Zschaepe’nin aldığı cezayı, “Umduğumuzu bulduk” sözleriyle değerlendirdi. Şimşek diğer verilen cezaların ise çok az olduğunu vurguladı.
Duruşmaya kucağında çocuğuyla katılan Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek ise “Şimdilik yorum yapmak istemiyorum” dedi.

‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

‘ÖNEMLİ BİR ADIM AMA...’
Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık da mahkemenin verdiği kararı NSU kurbanlarının yakınları için önemli bir adım olarak gördüğünü ancak NSU’nun aydınlatılmadığını söyledi. Kubaşık, yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Beş kişi mahkum oldu. Her biri babamın ölümünden sorumlu. Karar benim için bir teselli değil. Bu karar babamı geri getirmiyor. Ama bu ilk ve önemli bir adım. Şimdi NSU’nun tüm işbirlikçilerinin bulunup mahkum edilmesini umut ediyorum. Eğer mahkeme samimiyse, olayda açıklar olduğunu kabul edecektir. Bu açıklar kaldığı sürece bu dava ben ve ailem için kapanmayacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

Yüzyılın davasında karar açıklandı

Büyükelçi: Mahkeme; Türk toplumunun vicdanını rahatlatmadı

Seehofer: Karar, güvenlik makamları için son nokta değil