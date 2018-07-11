‘Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir’

MAHKEME heyeti Başkanı Manfred Götzl kararın gerekçesini okuduğu sırada, NSU teröristlerinin son kurban Halit Yozgat’ı daha fazla dayanamadı. Başkan Götzl, ırkçı NSU teröristlerinin Halit Yozgat’ı nasıl öldürdükleri anlatırken, oğlunu acısını bir kez daha yaşayan baba İsmail Yozgat ayağa kalkıp “La ilaha illallah” diye bağırmaya başladı. Mahkeme Başkanı, Yozgat’ı susturmaya çalıştı. Başkan Götzl, “Sayın Yozgat, sakin olun. Duruşmayı rahatsız etmeyin bir daha. Aksi takdirde size karşı tedbir koymak zorundayım” diye uyardı.

Duruşma çıkışı kararı değerlendiren Yozgat, “Bu kararın bizim için bir hükmü yok, tanımıyoruz” dedi. Anne Ayşe Yozgat da mahkeme için, “Arı gibi çalıştılar ama bal yapamadılar” yorumunda bulundu.

‘DİĞER CEZALAR ÇOK AZ’

NSU kurbanı Enver Şimşek’in eşi Aliye Şimşek de, Beate Zschaepe’nin aldığı cezayı, “Umduğumuzu bulduk” sözleriyle değerlendirdi. Şimşek diğer verilen cezaların ise çok az olduğunu vurguladı.

Duruşmaya kucağında çocuğuyla katılan Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek ise “Şimdilik yorum yapmak istemiyorum” dedi.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM AMA...’

Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık da mahkemenin verdiği kararı NSU kurbanlarının yakınları için önemli bir adım olarak gördüğünü ancak NSU’nun aydınlatılmadığını söyledi. Kubaşık, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Beş kişi mahkum oldu. Her biri babamın ölümünden sorumlu. Karar benim için bir teselli değil. Bu karar babamı geri getirmiyor. Ama bu ilk ve önemli bir adım. Şimdi NSU’nun tüm işbirlikçilerinin bulunup mahkum edilmesini umut ediyorum. Eğer mahkeme samimiyse, olayda açıklar olduğunu kabul edecektir. Bu açıklar kaldığı sürece bu dava ben ve ailem için kapanmayacak.”