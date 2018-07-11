Mahkeme önünde ‘kuyruk’ skandalı
NSU’nun karar duruşmasını izlemek için Münih’teki adliyeye giden AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve başkonsolosluk yetkilileri, içeri alınmadı ve kuyrukta beklemeleri istendi.
BAŞKONSOLOSLUK görevlileri, bu yüzden duruşmadan saatlerce önce mahkemenin kapısına gidip, en ön sırada yer tuttu. Sadece Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın sıra beklemeden içeri alındı. Büyükelçi Aydın mahkeme salonuna davanın görüldüğü Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi ve Bavyera Anayasa Mahkemesi Başkanı Peter Küspert ile birlikte girdi. Duruşmayı Büyükelçi Ali Kemal Aydın, milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile birlikte Münih Başkonsolosu Mesut Koç da izledi.
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