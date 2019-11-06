Mahkeme Lufthansa’yı haksız buldu: 2 gün grev var!
Almanya’da kabin çalışanları sendikası Ufo tarafından perşembe ve cuma günü iki gün uyarı grevi yapılacak. Lufthansa’nın grevin yasal olmadığını ileri sürerek eylemi durdurmak amacıyla yaptığı başvuruyu Frankfurt Bölge Çalışma Mahkemesi reddetti.
KABİN çalışanları sendikası Ufo, üyelerinin iki gün iş bırakma eylemi yapma kararı almıştı. Ufo, eylemin perşembe saat 00.01’de başlayacağını ve uyarı grevinin cuma günü bitimine kadar süreceğini duyurmuştu. Lufthansa ise Ufo yönetiminin uyarı grevi alma hakkının olmadığını savunarak konuyu mahkemeye taşımıştı.Uyarı greviyle ilgili acil karar almasını talep eden Lufthansa yönetimini, mahkeme haksız buldu. Ufo yönetimi, Lufthansa ile kabin çalışanlarının ücretlerinin artırılması için toplu sözleşme masasına oturmasını ve çalışanlara ödenen harcırahın yükseltilmesi talep ediyor. Lufthansa ise sendika yönetimini tanımadığını ve 15 Şubat 2020’de yapılacak seçimle iş başına gelecek yeni yönetimle masaya oturacağını duyurmuştu.DAHA FAZLA SAYIDA YOLCU MAĞDUR OLACAK
Geçen ay bir günlük iş bırakma eylemi yapan kabin çalışanlarının eylemi nedeniyle 100 uçuş iptal edilmişti. Bu kez iki gün sürecek ve daha geniş kapsamlı katılımın sağlanacağı eylem nedeniyle daha fazla sayıda yolcunun mağdur olması bekleniyor. Lufthansa mahkeme kararı öncesinde yolculara yaptığı çağrıda perşembe ve cuma günü için bilet alanların, dilerlerse biletlerini 10 gün sonraya erteleyebileceklerini ve buna karşılık herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini söylemişti. Şirket ayrıca, perşembe ve cuma günü için bileti olanların tren biletleriyle değiştirebileceklerini de belirtmişti. Lufthansa’ya bağlı havayolu şirketleri SunExpress, Eurowings ve Lufthansa Cityline çalışanları da eyleme katılacak.
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