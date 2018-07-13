‘Mahkeme kararına göre nazilere yardım edebilirsin’

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki NSU davasının karar duruşmasında mağdurların durumunun konu edilmediğini belirten Abdülkerim Şimşek, ancak kararı açıklayan hakimin örgüte yardımcı olan sanıkların niye az ceza aldıklarına ilişkin durumlarını dile getirdiğini söyledi. Önceden bu davanın aşırı sağcılara karşı sinyal olacağını düşündüğünü belirten Şimşek, şunları söyledi: “Tam tersi oldu. Nazi yandaşlarına çok yanlış bir sinyal oldu. Bu üzücü. Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı. Cinayetlerin aydınlatılacağını ümit etmiştik. Bu mahkeme aydınlatmak istemedi. Dosyalar yok ediliyor. Mahkemeye verilemiyor. Bazı dosyalara 120 sene kilit vuruluyor. Bu mahkeme aydınlatma mahkemesi olmadı. Bunu da anladık. Babasının öldürülmesinden 18 yıl sonra bir karar çıkması sevindirici ama verilen kararlarla adalet yerini bulmadı.”





‘İŞLERİNİ YANLIŞ YAPTILAR’

“Başsavcılığın 12 yıl hapis istediği sanık Andre Emminger’e 2.5 yıl hapis cezası verildi. Bu gösterdi ki, Almanya’da Nazilere yardımcı olabilirsin, destek çıkabilirsin. Karar bizi çok üzdü. Almanya’da yaşayan Türklerin de çok daha fazla siyaset ve yargıda yer almaları gerekiyor. Biz hukuk mücadelesini sürdürüceğiz. Almanya’ya karşı dava açtık. Onların yaptığı hataları ortaya çıkarmak istiyoruz. Davaya tanıklar geldi ve ‘Doğru yaptık’ dediler. Doğru yapmadılar. Ön yargıları vardı. İşlerini yanlış yaptılar. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz.”

‘AİHM’E KADAR GİDECEĞİZ’

Şimşek ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız da devletin hataları ve suçlarının ifade edildiğinde mahkemede 5 sanığın yargılandığı cevabını aldıklarını söyledi, Alman devletinin suçunun tespit edilmesini talep ettiklerini belirten Yıldız, şöyle dedi: “Onun için Nürnberg Eyalet Mahkemesinde ayrı bir dava açtık. Bunu İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceğiz. Hızlı şekilde sonuçlanacağını beklemiyoruz. Kararın sebeplerinin yazılı gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz. Bizim fazla bir temyiz hakkımız olmayabilir. Çünkü baş sanık yüksek bir ceza aldı. Diğerleriyle ilgili temyiz hakkı olup olmadığı konusunda yazılı kararı incelememiz lazım.”





'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

“Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanan sanıkların cezası çok hafif oldu. Başsavcılık tarafından Andre Emminger’e 12 yıl istenmesine rağmen 2.5 yıl hapis cezası verilmesi sadece bizi değil, orada bulunan herkesi şaşırttı. O da yetmiyormuş gibi ırkçı kesim tarafından alkışlandı. Bu mahkeme tarafından engellenmedi. Benim müvekkillerim büyük şok yaşadılar. Bu kişi, aile durumu, daha önce cezaevinde bulunduğu zaman ve başka hafifletici gerekçeler gösterilerek serbest bırakıldı. Mahkemeden elini kolunu sallayarak çıktı.”

'TÜRKİYE’DEN DE DESTEK BEKLİYORUZ'

“Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl çifte standart uyguladı. Hakim, dinleyici bölümdeki aşırı sağcıların alkış tuttuklarında onları uyarmadı ancak oğlunu ırkçı cinayetler sonucunda kaybeden İsmail Yozgat ayağa kalktığında ve bir şeyler söylediğinde sert sözler kullanarak salondan atabileceği yönünde uyardı. Götzl’den mağdurlarla ilgili bir şeyler söylemesi için sonuna kadar bekledik. Ancak hiçbir şey söylemedi. Bunu bilseydim mahkemeden müvekkillerimle birlikte çıkardım. Bu cinayetler tümüyle aydınlatılmalı. Bu konuda Türkiye’den de destek bekliyoruz.”





‘BEKLEDİĞİMİZ GİBİ ÇIKMADI’

Enver Şimşek’in eşi Adile Şimşek de davadaki kararlardan memnun olmadıklarını söyledi: “Dava sürecinde beklediğimiz çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bize destek verdi. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyorum. Her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum.”





‘DEVLET HATA YAPTI’

Davadaki müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler de Nürnberg Eyalet Mahkemesi’nde Federal Almanya, Bavyera ve Thüringen eyaletine karşı dava açtıklarını belirterek, bu davanın çok uzun süreceğini ve Almanya’da olumlu sonuç çıkmasını beklemediklerini ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceklerini söyledi: “Beate Zschaepe hakkında verilen karar makul. Ancak ötekiler için verilen cezalar çok düşük. Ralf Wohlleben ve Andre Eminger çok ucuz kurtulmuştur. Ayrıca burada sadece bir bölümü yargılandı. O nedenle ben mahkemeden iyi duygularla ayrılmıyorum.”

Devletin hata yaptığını vurgulayan Daimagüler, yıllarca neonazilere destek verildiğini, bunların istihbarat servisleri için çalıştığını ve para verildiğini anlattı. Bu paraların nazi örgütlerine aktarıldığına işaret eden Daimagüler, Almanya’daki Türkleri de eleştirdi: “Bu konuda bir gösteri olduğunda çok az Türk katılıyordu. Kendi problemlerimize sahip çıkmazsak başkalarından yardım bekleyemeyiz.”