Mahkeme ırkçı yorumlara acımadı: 4 bin euro para cezası, 6 ay hapis
Reina saldırısında hayatını kaybeden Kerim Akyıl hakkında sosyal medya üzerinden ırkçı yorum yapan bir Belçikalı, 6 ay hapis ve 4 bin euro para cezasına çarptırıldı.
İSTANBUL Ortaköy’de bulunan ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen terör saldırısında Belçika doğumlu Kayseri nüfusuna kayıtlı Kerim Akyıl da hayatını kaybetmişti. Belçika medyasının Akyıl’ın ölüm haberine geniş çapta yer verilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ırkçı yorumlar gelmişti. Mahkeme, Akyıl’a ilişkin rencide edici ve ırkçı yorumlarda bir Belçikalıya acımadı. Irkçı Belçikalı, 6 ay hapis cezası ve 4 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Akyıl ailesi, mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu belirtirken, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele veren ‘Unia’ Müdürü Els Keytsman ise, şöyle dedi: “Sanal ortamda Kerim Akyıl’ın vefatı nedeniyle hakaret eden ve sevinenlerin oranında artış kaydedildiğini gördük ve aralarında aşırıya kaçanlar hakkında kurum olarak suç duyurusunda bulunduk. Mahkemenin verdiği yerinde ve doğru bir karar. Acılı aileyi çok fazla üzdüler. Mahkeme kararı, gereksiz yorumlar yaparak Akyıl ailesini ve sevenlerini üzen, insanlıktan nasibi olmayan ırkçılar için umarım bir örnek olur.”
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