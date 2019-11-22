Mahkeme affetmedi! Terör propagandasından 18 ay hapis
32 yaşındaki bir Suriyeli mülteci, Almanya’nın Celle kentinde görülen davada terör örgütü propagandası yapmaktan 18 ay hapis cezası aldı.
SORUŞTURMA sırasında sanığın cep telefonunda 50 bin fotoğraf ve video görüntüsüne el konmuştu. Fotoğraflar ve video görüntüleri arasında DEAŞ’ın yaptığı işkenceler de yer alıyordu. Yargılama boyunca hiç ifade vermeyen sanık, susma hakkını kullandı. Mahkemedeki tutumunu da göz önünde bulunduran hâkim, sanığın cezasını ertelemedi. Suriyeli mültecinin avukatı kararı temyize götürecek. Karar bir üst mahkemede onaylanırsa, Suriyeli 18 aylık cezasını cezaevinde tamamlayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle