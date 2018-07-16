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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.07.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Madalyalarını Essen ve Düsseldorf’ta törenle aldılar

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Madalyalarını Essen ve Düsseldorf’ta törenle aldılar

Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar düzenlenen etkinliklerle anıldı.

TÜRKİYE’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, şehit Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın kızı Nisa Esma Nur

Acar’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tevcih edilen ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi.
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelede yapılan çalışmaları anlattı. Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşmalarında darbeyi ve FETÖ’yü kınadı.
Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu tören şiir dinletisiyle sona erdi.

Madalyalarını Essen ve Düsseldorf’ta törenle aldılar

DUYGULU ANLAR YAŞANDI
Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, 15 Temmuz gazisi Harun Özkarcı’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ‘Devlet Övünç Madalyası’ takdim edildi. Özkarcı, madalyasını Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’nin elinden aldı.
Törene çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 15 Temmuz 2016 günü yaşananların anlatıldığı törende zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Madalyalarını Essen ve Düsseldorf’ta törenle aldılar

TÜRKLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Almanya’nın Köln kentinde Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şehir merkezindeki Heumarkt’ta düzenlenen etkinlikte Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektiflerine yansıyan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.
UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, fotoğrafları inceleyen Almanlara, FETÖ’nün karanlık yüzünü ve 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşananları anlattı.
Etkinlik kapsamında şehit fotoğraflarının yer aldığı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Madalyalarını Essen ve Düsseldorf’ta törenle aldılar

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