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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
29.10.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Maçta yumruklanan hakem bir daha konuşamayabilir

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Maçta yumruklanan hakem bir daha konuşamayabilir

Almanya’nın Hessen eyaletinde amatör lig maçında Hayri G.’nin yumrukladığı hakem, beyin sarsıntısı geçirdi. Hakemin konuşma yeteneğini kaybetme riski olduğu açıklanırken Hayri G.’nin kulüple ilişiği kesildi ve oynadığı takım ligden çekildi.

ALMAN Futbol Federasyonu (DFB) raporuna göre geçen yıl hakemlere 2 bin 906 saldırı gerçekleşti. Bu rakamın bir önceki sezona göre 40 daha fazla olduğu açıklanırken Hessen’de haftasonu oynanan 11. lig maçında Hayri G. isimli futbolcu, kendisini ikinci sarı karttan oyundan atan hakemi yumrukladı. 22 yaşındaki hakem Nils C., yere düştü ve kafasını zemine çarptı. Beyin sarsıntısı geçirdiği açıklanan hakemin aldığı darbe sonucu konuşma yeteneğini yitirmesi riski de olduğu belirtildi. Çıkan olay nedeniyle maç yarıda kesildi.
Olaya sert sözlerle tepki gösteren Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth “Futbol sahalarında yumruklarını sallayanların bir daha sahaya girmelerine izin verilmemeli. Federasyonun cezasının yanı sıra ceza yasalarına göre de cezalandırılmasını bekliyorum. Hessen Futbol Federasyonu onu ömür boyu sahalardan men etmeli” dedi.

TAKIMI LİGDEN ÇEKTİ
Hessen Futbol Federasyonu’na bağlı Dieburg Kreisliga C liginde mücadele eden FSV Münster ile TV Semd takımları arasındaki maçın son bölümlerinde yaşanan saldırı sonrası hakemin üyesi olduğu futbol kulübü, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. FSV Münster yönetimi de futbolcuları Hayri G.’yi hakeme saldırdığı gerekçesiyle önce altı hafta kadro dışı bıraktı. Tepkilerin artması üzerine kulüp yönetimi, Hayri G.’nin oynadığı takımı ligden çekti. Futbolcunun da kulüple ilişkisini kesti. FSV Münster Kulüp Başkanı Hans Peter Samoschkoff “Olay dışında maçta hiçbir sıkıntı yoktu. Onu kulüpten attık. Ömür boyu kulübe giriş yasağı da verdik” dedi.

Maçta yumruklanan hakem bir daha konuşamayabilir
BÜTÜN MAÇLAR İPTAL EDİLDİ
Amatör futbol maçlarını yöneten hakemlere yönelik artan şiddet olayları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Berlin bölge amatör hakemleri maçlara çıkmadı. Hakemlerin sahalardaki şiddeti protesto etmek amacıyla yaptıkları grev, iki gün sürdü. Hakemlerin grevi nedeniyle kentteki tüm maçlar iptal edildi. Berlin Futbol Federasyonu sahalardaki şiddeti önlemek amacıyla bir çalışma başlattı. Federasyonun çalışmalarını 15 Kasım’a kadar tamamlaması bekleniyor.

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