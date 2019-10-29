Maçta yumruklanan hakem bir daha konuşamayabilir
Almanya’nın Hessen eyaletinde amatör lig maçında Hayri G.’nin yumrukladığı hakem, beyin sarsıntısı geçirdi. Hakemin konuşma yeteneğini kaybetme riski olduğu açıklanırken Hayri G.’nin kulüple ilişiği kesildi ve oynadığı takım ligden çekildi.
ALMAN Futbol Federasyonu (DFB) raporuna göre geçen yıl hakemlere 2 bin 906 saldırı gerçekleşti. Bu rakamın bir önceki sezona göre 40 daha fazla olduğu açıklanırken Hessen’de haftasonu oynanan 11. lig maçında Hayri G. isimli futbolcu, kendisini ikinci sarı karttan oyundan atan hakemi yumrukladı. 22 yaşındaki hakem Nils C., yere düştü ve kafasını zemine çarptı. Beyin sarsıntısı geçirdiği açıklanan hakemin aldığı darbe sonucu konuşma yeteneğini yitirmesi riski de olduğu belirtildi. Çıkan olay nedeniyle maç yarıda kesildi.
Olaya sert sözlerle tepki gösteren Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth “Futbol sahalarında yumruklarını sallayanların bir daha sahaya girmelerine izin verilmemeli. Federasyonun cezasının yanı sıra ceza yasalarına göre de cezalandırılmasını bekliyorum. Hessen Futbol Federasyonu onu ömür boyu sahalardan men etmeli” dedi.
TAKIMI LİGDEN ÇEKTİ
Hessen Futbol Federasyonu’na bağlı Dieburg Kreisliga C liginde mücadele eden FSV Münster ile TV Semd takımları arasındaki maçın son bölümlerinde yaşanan saldırı sonrası hakemin üyesi olduğu futbol kulübü, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. FSV Münster yönetimi de futbolcuları Hayri G.’yi hakeme saldırdığı gerekçesiyle önce altı hafta kadro dışı bıraktı. Tepkilerin artması üzerine kulüp yönetimi, Hayri G.’nin oynadığı takımı ligden çekti. Futbolcunun da kulüple ilişkisini kesti. FSV Münster Kulüp Başkanı Hans Peter Samoschkoff “Olay dışında maçta hiçbir sıkıntı yoktu. Onu kulüpten attık. Ömür boyu kulübe giriş yasağı da verdik” dedi.
BÜTÜN MAÇLAR İPTAL EDİLDİ
Amatör futbol maçlarını yöneten hakemlere yönelik artan şiddet olayları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Berlin bölge amatör hakemleri maçlara çıkmadı. Hakemlerin sahalardaki şiddeti protesto etmek amacıyla yaptıkları grev, iki gün sürdü. Hakemlerin grevi nedeniyle kentteki tüm maçlar iptal edildi. Berlin Futbol Federasyonu sahalardaki şiddeti önlemek amacıyla bir çalışma başlattı. Federasyonun çalışmalarını 15 Kasım’a kadar tamamlaması bekleniyor.
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