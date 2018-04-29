Macron’un ağacı Beyaz Saray’da kayboldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanı, dikildiği yerden kaldırıldı. Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı’nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa’nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyordu. Fidanın akıbeti bilinmiyor.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine meşe fidanı dikmişti. Bild gazetesi, Macron’un iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen meşe fidanının Beyaz Saray’ın bahçesinden kaldırıldığını iddia etti. ABD ve Fransız arasındaki dostluğu haberleştiren gazete, haberde “Trump ve Macron’un diktiği ağaç nerede?” sorusunu sordu. Haberin devamında dostluk ağacının yerinde yalnızca sarı bir lekenin kaldığı da belirtildi. Meşe ağacının Fransızlar tarafından hediye edildiğine değinilen haberde, basına dostluk pozları veren liderlerin ajanslar aracılığıyla dünyaya verdikleri anların bir senaryodan ibaret olduğu öne sürüldü.
VARLIĞI BİR HAFTA BİLE SÜRMEDİ
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD’ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray’da varlığının bir hafta bile sürmediğine işaret edilen haberde, dikilen dostluk ağacının Beyaz Saray bahçesinden söküldükten sonra akıbeti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.
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