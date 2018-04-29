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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Reuters - AFP
29.04.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Macron’un ağacı Beyaz Saray’da kayboldu

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Macron’un ağacı Beyaz Saray’da kayboldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanı, dikildiği yerden kaldırıldı. Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı’nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa’nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyordu. Fidanın akıbeti bilinmiyor.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine meşe fidanı dikmişti. Bild gazetesi, Macron’un iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen meşe fidanının Beyaz Saray’ın bahçesinden kaldırıldığını iddia etti. ABD ve Fransız arasındaki dostluğu haberleştiren gazete, haberde “Trump ve Macron’un diktiği ağaç nerede?” sorusunu sordu. Haberin devamında dostluk ağacının yerinde yalnızca sarı bir lekenin kaldığı da belirtildi. Meşe ağacının Fransızlar tarafından hediye edildiğine değinilen haberde, basına dostluk pozları veren liderlerin ajanslar aracılığıyla dünyaya verdikleri anların bir senaryodan ibaret olduğu öne sürüldü.

Macron’un ağacı Beyaz Saray’da kayboldu

VARLIĞI BİR HAFTA BİLE SÜRMEDİ
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD’ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray’da varlığının bir hafta bile sürmediğine işaret edilen haberde, dikilen dostluk ağacının Beyaz Saray bahçesinden söküldükten sonra akıbeti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.

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