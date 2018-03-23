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Macron’a destek, her geçen gün daha da azalıyor

AA
23.03.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

Fransa’da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 74’ü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un adaletsiz bir siyaset izlediği görüşünü savunuyor.

Europe 1 radyosunda yer alan haberde, Elabe İletişim Stratejisi ve Etüdleri Danışma Kurumu tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Macron’un izlediği politikaların adaletsiz olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 74 olduğu belirtildi. Halkın, Macron ve hükümetine güveninin azaldığına işaret edilen haberde, ayrıca halkın yüzde 77’sinin bu politikaların bölünmeye neden olduğu görüşünü taşıdığı aktarıldı.

Araştırmaya göre, Macron’un son dönemde grev ve gösterilere neden olan reform ve ekonomik tedbirler planını destekleyen Fransızların oranı da yüzde 35’te kaldı.
Göreve geldikten sonra mali, sosyal ve idari alanlarda bir dizi reform çalışmasını başlatan Macron, çok sayıda sektörden tepki çekerek grev ve gösteri dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bugün ülkenin hemen hemen her kentinde düzenlenen gösterilere yüzbinlerce kişi katılıyor.
Kara, hava ve demiryolu sektörü, kamu çalışanları ve emekliler başta olmak üzere tüm alanlardan destek gören grev ve gösteriler nedeniyle ülkedeki okullar, hastaneler, huzurevleri, mahkemeler ile belediyelere ve bölge yönetimlerine bağlı resmi dairelerde hizmetler aksadı.

Etiketler: Emmanuel Macron , halkın yüzde 74'ü adaletsiz diyor , avrupadan haberler , destek azalıyor
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