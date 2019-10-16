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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 16.10.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Macron’a açık mektup: Ikçı saldırıyı kına

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Macron’a açık mektup: Ikçı saldırıyı kına

Fransa’da 90 akademisyen, sanatçı, film yönetmeni, aktör ve gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan aşırı sağcı milletvekili tarafından Müslüman kadına yapılan sözlü saldırıyı kınamasını talep etti.

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh’in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, film yönetmeni, aktör ve gazeteci, aşırı sağcı Macron’dan, aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul’un birkaç gün önce başörtülü Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istedi. Mektupta, Odoul’un Müslüman kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesine de tepki gösterildi.
İnsanların dini aidiyetleri nedeniyle hakarete ve saldırıya uğramasının, ırkçılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, Macron’un başörtülü veya başörtüsüz Müslüman kadınların toplumda yeri olduğunu, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini açıklaması gerektiği ifade edildi. Mektupta, Fransa’da aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti propaganda haline getirdiği vurgulandı.
Sağcı ve solcu siyasetçilerin de laikliği kullanarak özellikle Müslüman kadınlara ayrımcılık yapmaktan kaçınmadığının altı çizilen mektupta, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in başörtüsünün toplum tarafından istenmediğini söylemesinin, ayrımcılığın devletin en tepesinde yapıldığını gösterdiği kaydedildi.

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