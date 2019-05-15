Macron, rehine operasyonunda öldürülen 2 Fransız komando için tören düzenledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso’da kaçırılan 4 kişi için düzenlenen rehine kurtarma operasyonu sırasında 2 Fransız askerinin hayatını kaybetmesine yönelik gelen eleştirilere “Gerekli bir operasyondu” cavabını verdi.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rehine kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden 2 Fransız askerine anma töreni düzenledi. Macron operasyona yönelik eleştirilere, “Fransızlar tehlike altındaydı, onları kurtarmak gerekiyordu. Gerekli bir operasyondu” ifadeleriyle cevap verdi. Hayatını kaybeden iki deniz komandosu için “Benzersiz cesaret gösteren kahramanlar” diyen Macron, yapılan operasyonun zor ve tehlikeli ama hayat kurtarmak için gerekli olduğunun altını çizdi.
ONLARI KURBAN ETMEDİK
Askerlerin ‘kurban’ edildiği yönündeki eleştire ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı, “Askerlerimizi kurban etmedik, bu görevin trajik yönlerinden biri” dedi.
Geçtiğimiz Cuma günü Burkina Faso’da kaçırılan 2’si Fransız 4 esiri kurtarmak için operasyon yapan 2 askerin hayatını kaybetmesi Fransa çapında eleştirilere neden olmuştu.
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