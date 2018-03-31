‘Macaristan’ı ya ulusal hükümet ya da ‘Soros hükümeti’ yönetecek’
8 Nisan’da seçime gidecek Macaristan’da Başbakan Viktor Orban, seçim sonucunda Macaristan'da ya ulusal hükümetin ya da George Soros'un kuracağı uluslararası hükümetin göreve geleceğini iddia etti.
MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığını söyledi.
Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve ülkede 8 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimine ilişkin açıklamalar yaptı.
Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros
‘ONLARIN İSİMLERİNİ BİLE BİLİYORUZ’
Seçmenlerin gelecek hafta oylarıyla Macaristan'ın geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Orban, seçim sonucunda Macaristan'da ya ulusal hükümetin ya da George Soros'un kuracağı uluslararası hükümetin görev yapacağını iddia etti.
Soros'a bağlı sivil toplum kuruluşlarının göçü destekleyerek, ulusal ve Hıristiyan yaşam biçimine bağlı Avrupa'yı yok etmeyi amaçladığını öne süren Orban, “Macaristan'da yaklaşık 2 bin maaşlı kişi seçimlerde hükümeti yenerek, göçmen taraftarı, Soros tarafından da kabul görecek kabine kurmak istiyor. Biz bunların kim olduğunu, faaliyetlerini, Macaristan'ı göçmen ülkesine dönüştürmek için nasıl çalıştıklarını hatta isimlerini bile biliyoruz” diye konuştu.
Ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatan Macar hükümeti ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ‘Soros'u durdur’ adlı kanun tasarısı da hazırlamıştı.
SIĞINMACILARI İŞGALCİLERE BENZETTİ
Batı Avrupa'da bugün yaşayan gençlerin Hıristiyan Avrupa'nın azınlığa düşeceğini göreceğini ama Orta Avrupa ülkelerinin ise şimdiki yaşam biçimini korumak istediğini bildiren Orban ayrıca 2015 yılında Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıları da işgalcilere benzetti.
Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.
‘KİLİSELER KAPATILDI, CAMİLER AÇILDI’
Macaristan'da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.
Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da ülkenin "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle