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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP-AFP
31.03.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

‘Macaristan’ı ya ulusal hükümet ya da ‘Soros hükümeti’ yönetecek’

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‘Macaristan’ı ya ulusal hükümet ya da ‘Soros hükümeti’ yönetecek’

8 Nisan’da seçime gidecek Macaristan’da Başbakan Viktor Orban, seçim sonucunda Macaristan'da ya ulusal hükümetin ya da George Soros'un kuracağı uluslararası hükümetin göreve geleceğini iddia etti.     

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığını söyledi.
Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve ülkede 8 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimine ilişkin açıklamalar yaptı.

‘Macaristan’ı ya ulusal hükümet ya da ‘Soros hükümeti’ yönetecek’

Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros

‘ONLARIN İSİMLERİNİ BİLE BİLİYORUZ’
Seçmenlerin gelecek hafta oylarıyla Macaristan'ın geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Orban, seçim sonucunda Macaristan'da ya ulusal hükümetin ya da George Soros'un kuracağı uluslararası hükümetin görev yapacağını iddia etti.
Soros'a bağlı sivil toplum kuruluşlarının göçü destekleyerek, ulusal ve Hıristiyan yaşam biçimine bağlı Avrupa'yı yok etmeyi amaçladığını öne süren Orban, “Macaristan'da yaklaşık 2 bin maaşlı kişi seçimlerde hükümeti yenerek, göçmen taraftarı, Soros tarafından da kabul görecek kabine kurmak istiyor. Biz bunların kim olduğunu, faaliyetlerini, Macaristan'ı göçmen ülkesine dönüştürmek için nasıl çalıştıklarını hatta isimlerini bile biliyoruz” diye konuştu.

‘Macaristan’ı ya ulusal hükümet ya da ‘Soros hükümeti’ yönetecek’

Ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatan Macar hükümeti ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ‘Soros'u durdur’ adlı kanun tasarısı da hazırlamıştı.     

SIĞINMACILARI İŞGALCİLERE BENZETTİ
Batı Avrupa'da bugün yaşayan gençlerin Hıristiyan Avrupa'nın azınlığa düşeceğini göreceğini ama Orta Avrupa ülkelerinin ise şimdiki yaşam biçimini korumak istediğini bildiren Orban ayrıca 2015 yılında Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıları da işgalcilere benzetti.
Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.     

‘KİLİSELER KAPATILDI, CAMİLER AÇILDI’
Macaristan'da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.     
Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da ülkenin "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor.

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