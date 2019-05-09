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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: AFP
09.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Macaristan’dan Romanya’ya Schengen desteği

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Macaristan’dan Romanya’ya Schengen desteği

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarını koruyabildiğini dolayısıyla Schengen bölgesinin bir parçası olmayı hak ettiğini bildirdi.

ROMANYA’YA resmi ziyarette bulunan Başbakan Orban, Romanya Macar Demokrat İttifakı (RMDSZ) Başkanı Hunor Kelemen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Romanya’nın 2015’te başlayan düzensiz göç krizinde iyi bir sınav verdiğini belirten Orban, “Romanya zor zamanlarda AB’nin dış sınırlarını koruyabileceğini ispat etti. Bu yüzden Schengen bölgesinin bir parçası olmayı hak ediyor” diye konuştu.

ROMANYA İLE İŞ BİRLİĞİ
Orban, Macaristan’ın komşularından Slovakya ve Sırbistan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak aynı şeyleri Macaristan-Romanya ilişkileri hakkında söyleyemeyeceğini ifade etti. Ülkesinin son dönemde ekonomik anlamda ciddi gelişme içinde olduğuna, özellikle Sırbistan ve Slovakya ile ortak projeler başlattıklarına işaret eden Orban, Macaristan’ın tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve bu kapsamda Romanya ile de iş birliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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